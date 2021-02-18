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18.02.2021,  
14:35
Текст:  Николай Грищенко

Россия покажет боевые машины поддержки морской пехоты на IDEX 2021

Фото: Ростех Фото: Ростех
Фото: Ростех

Российские боевые машины поддержки морской пехоты БМП-3Ф и БТ-3Ф будут представлены на международной выставке вооружений IDEX 2021.

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
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Как сообщает пресс-служба ГК Ростех, плавающая военная техника способна покидать десантные корабли на удалении 40-60 километров от берега. Данная способность значительно снижает вероятность массовых потерь боевых машин до и в момент высадки.

"В тандеме машины обеспечивают морской пехоте не только доставку к месту выполнения боевой задачи, но и поддержку огнем. Каждая имеет запас хода на воде до семи часов, в том числе при волнении моря до трех баллов, а также возможность выхода на неподготовленный берег", - говорится в сообщении.

Отметим, что гусеничный плавающий бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме "Армия-2016". Он может перевозить до 14 человек. Масса бронетехники более 18 тонн, бронирование обеспечивает защиту от крупнокалиберного пулемета.

Базовый вариант БТ-3Ф вооружен дистанционно управляемым пулеметом калибра 7,62 миллиметра, у другого варианта стоит боевой модуль с пулеметом "Корд" калибра 12,7 миллиметра. На базе БТ-3Ф также можно создавать командно-штабные, санитарные, инженерные и разведывательные машины.

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Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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