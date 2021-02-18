Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
18.02.2021,  
10:59
Текст:  Антон Валагин

Россия представит за рубежом новую бронемашину

Одной из новинок российской экспозиции на международной выставке вооружений IDEX 2021 в ОАЭ станет универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ).

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Танк "Армата" впервые представят за рубежом в ОАЭ

Это разработка Уралвагонзавода. Она предназначена для обеспечения продвижения войск и выполнения инженерных задач на поле боя - в том числе под огнем противника и в условиях радиоактивного заражения. УБИМ на базе танка Т-90 сочетает в себе возможности ремонтно-эвакуационной машины, техники разграждения и разминирования, рассказали в пресс-службе холдинга.

На танковом шасси смонтированы бульдозерный отвал с изменяемым положением крыльев и мощный экскаваторный ковш-захват клещевого типа. Взамен ковша можно установить гидромолот для разрушения бетонных конструкций. Также УБИМ оснащена тяговой и вспомогательной лебедками для эвакуации техники.

В комплект машины входит переносной миноискатель, прибор радиационной и химической разведки, ручной инструмент и средства защиты. Помимо экипажа из двух человек, в УБИМ предусмотрены места для трех саперов. На рубке смонтирован дистанционно управляемый крупнокалиберный пулемет.

Помимо УБИМ и "Арматы", УВЗ покажет в ОАЭ макеты танков Т-72 и Т-90МС, а также бронированной машины поддержки танков БМПТ "Терминатор".

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
бронетехника
Фото: Пресс-служба ЦВО
Новая боевая экипировка может получить функцию электрообогрева 17.02.2021
Иранский БТР Rakhsh приняли на вооружение 13.02.2021
На базе "Бумеранга" может быть создан колесный танк 12.02.2021
выставки
Фото: Виталий Аньков \ РИА Новости
Российская армия получила цистерны с противопульным покрытием 17.02.2021
В ОАЭ намечен премьерный показ автомата АК-19 16.02.2021
Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021 11.02.2021
инженерные войска
Машине разминирования "Листва" увеличат мощность СВЧ-пушки 28.01.2021
Как управляют боевым роботом "Уран-6" 21.01.2021