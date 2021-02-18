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Рубрика: Экономика

Росстат: В январе импорт мяса в Россию сократился почти вполовину

Текст: Татьяна Карабут
Импорт продовольственных товаров и сырья для их производства из стран дальнего зарубежья в январе 2021 года составил 1,656 млрд долларов. Это 88,8% к показателям января прошлого года и 68,5% к декабрю 2020 года. Снижение импорта наблюдалось почти по всем продуктам, за исключением растительного масла, а также алкогольных и безалкогольных напитков. Притом что в январе прошлого года, наоборот, почти всех продуктов мы импортировали больше, чем в январе 2019 года. Такие выводы сделал Росстат на основе предварительных данных ФТС России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
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Так, импорт мяса в страну сократился в январе на 37,4% к январю прошлого года и на 43,4% к декабрю прошлого года. Стремительнее других снизился импорт свинины: в сравнении с январем прошлого года в Россию было поставлено на 72,7% меньше этого мяса. При этом в январе 2020 года к январю 2019 года он уже почти сошел на нет: сокращение поставок составило 93,1%. Отраслевые эксперты неоднократно говорили о том, что Россия уже несколько лет полностью обеспечивает себя свининой, и мощности производства продолжают наращиваться.

Менее выраженная картина наблюдается по мясу птицы: в январе 2021 года в Россию было поставлено 90,2% от объема января 2020 года. Любопытно, что импорт говядины в первый месяц 2021 года снизился почти вполовину в сравнении с показателями января прошлого года. Но если свинины и мяса птицы собственного производства у нас достаточно, своей говядины России не хватает: при производстве около 1,65 млн тонн еще около 400 тыс. тонн нам приходится закупать за рубежом.

Существенно сократились поставки зерновых культур: они составили только 54,1% к показателям января прошлого года. Упал импорт молочных продуктов: в январе 2021 года ввезено всего 60,6% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Серьезно снизились поставки овощей: 61,3% от показателей за январь 2020 года. Поставки фруктов и орехов составили 92,1% к аналогичному периоду прошлого года. При этом и по молоку, и по овощам-фруктам Россия пока не закрывает внутренние потребности собственными силами.

Фото: Наталья Горшкова / РИА Новости
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Рыбы и водных беспозвоночных в страну в январе было ввезено 89,4% от показателей января 2020 года. Больше просел импорт мороженой рыбы - 74,6% в сравнении с январем прошлого года. Импорт рыбного филе составил 90,9% к тому же периоду прошлого года.

Поставки сахара в нашу страну в январе 2021 года составили только 85,1% по отношению к первому месяцу 2020 года.

Существенный прирост наблюдался разве что по растительному маслу - 140,9% к январю 2020 года. Вырос также импорт алкогольных и безалкогольных напитков - 103,8% к показателям января прошлого года. А вот табака в январе нам было поставлено только 63,6% к аналогичному периоду 2020 года.

Экономика ВЭД Правительство Минэкономразвития Росстат

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