СК завершил работу по делу подозреваемых в растрате страховщиков

Центральный аппарат СК объявил о завершении работы над уголовным делом бывших генеральных директоров ОАО "Государственная страховая компания "Югория" Владимира Волкова и Алексея Семенихина. Оба подозреваются в растрате.

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. По их версии, с апреля 2005 по январь 2012 года Волков и Семенихин, работая поочередно генеральными директорами ОАО "ГСК "Югория", учрежденного правительством ХМАО - Югры, похитили 180 миллионов рублей. Сделали они это "путем заключения фиктивных договоров перестрахования денежных средств".

Следователи арестовали имущество обвиняемых, соразмерное причиненному ущербу.

Уголовное дело уже отправлено заместителю Генерального прокурора РФ. Если надзорное ведомство согласится с собранными доказательствами, то дело уйдет в суд.