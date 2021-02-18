В 2020 году иностранцы совершили почти 9,7 млн визитов в Россию

По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, иностранные граждане совершили 9,7 млн поездок в Россию, что на 70,7% меньше, чем в 2019 году. Об это сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

Более 5,5 млн из них пришлись на первый квартал прошлого года, до введения въездных ограничений из-за пандемии. Как туристы в Россию в 2020 году въехали всего 3,5% от всех иностранцев.

Во втором квартале 2020 года иностранцы побывали в России 509 тыс. раз (на 74,5% меньше, чем в аналогичный период 2019 года), в третьем - 1,8 млн раз, в четвертом - 1,8 млн раз.

В сообщении также указывается, что наибольшее количество иностранцев (все цели визита) приехало в Россию с территории Украины - 3,7 млн, из Казахстана - 1,4 млн, из Узбекистана - 720 тыс., Абхазии - 415 тыс., Таджикистана - 402 тыс.

В сообщении подчеркивается, что из статистики погранслужбы следует, что 96,5% из этих 9,7 млн иностранных граждан въехали в РФ не с туристическими, а с частными, деловыми, рабочими, учебными целями или как обслуживающий персонал транспортных средств (поездные бригады, экипажи морских и воздушных судов, водители грузовиков и пр.). Как туристы в Россию в 2020 году въехали всего от всех 3,5% иностранцев.