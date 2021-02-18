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18.02.2021 09:34
Рубрика: Экономика

В 2020 году иностранцы совершили почти 9,7 млн визитов в Россию

Текст: Светлана Ментюкова

По итогам 2020 года, несмотря на пандемию, иностранные граждане совершили 9,7 млн поездок в Россию, что на 70,7% меньше, чем в 2019 году. Об это сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Пограничной службы ФСБ России.

Фото: iStock
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Более 5,5 млн из них пришлись на первый квартал прошлого года, до введения въездных ограничений из-за пандемии. Как туристы в Россию в 2020 году въехали всего 3,5% от всех иностранцев.

Во втором квартале 2020 года иностранцы побывали в России 509 тыс. раз (на 74,5% меньше, чем в аналогичный период 2019 года), в третьем - 1,8 млн раз, в четвертом - 1,8 млн раз.

В сообщении также указывается, что наибольшее количество иностранцев (все цели визита) приехало в Россию с территории Украины - 3,7 млн, из Казахстана - 1,4 млн, из Узбекистана - 720 тыс., Абхазии - 415 тыс., Таджикистана - 402 тыс.

В сообщении подчеркивается, что из статистики погранслужбы следует, что 96,5% из этих 9,7 млн иностранных граждан въехали в РФ не с туристическими, а с частными, деловыми, рабочими, учебными целями или как обслуживающий персонал транспортных средств (поездные бригады, экипажи морских и воздушных судов, водители грузовиков и пр.). Как туристы в Россию в 2020 году въехали всего от всех 3,5% иностранцев.

Экономика Туризм

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