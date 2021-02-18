В Госдуме назвали неуклюжей попытку ЕСПЧ "выгородить" Навального

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев оценил призыв ЕСПЧ освободить блогера Алексея Навального. Попытка давления на РФ выглядит неуклюже и не имеет перспектив, считает он.

16 февраля Страсбургский суд решил призвать правительство РФ освободить Навального, которому московская инстанция в начале февраля заменила условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.

Василий Пискарев подчеркнул, что в России суд принимает решения на основании собранных доказательств, а не по причине " мнений каких-либо европейских институтов". Он расценил предъявляемые Страсбургским судом требования как "неприкрытое давление на суд" и "принуждение нарушить Конституцию".

В России, по его словам, не раз уже отмечали избирательность и крайнюю политизированность решений ЕСПЧ. Эта структура, напомнил он, "то присуждает компенсации террористам, а не родственникам их жертв, то защищает неонацистов, убивших адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову".

"На этом фоне крайне неуклюже и неправосудно выглядит попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить провалившего свою миссию Навального, хамство и кривляние которого в суде отвратило от него даже его сторонников", - заявил глава комиссии Госдумы.

Пискарев подчеркнул, что давление на Россию с помощью санкций, в том числе и судебных, бесперспективно.

Российская сторона, уверен он, будет продолжать руководствоваться положениями Конституции. В ней, напомнил Пискарев, есть прямое указание на то, что решения межгосударственных органов не подлежат исполнению, если они противоречат Основному закону РФ.