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18.02.2021 16:25
Рубрика: Власть

В Госдуме назвали неуклюжей попытку ЕСПЧ "выгородить" Навального

Текст: Татьяна Замахина

Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев оценил призыв ЕСПЧ освободить блогера Алексея Навального. Попытка давления на РФ выглядит неуклюже и не имеет перспектив, считает он.

Фото: istock
Как Навальный искажает информацию ЕСПЧ

16 февраля Страсбургский суд решил призвать правительство РФ освободить Навального, которому московская инстанция в начале февраля заменила условное заключение на реальное по делу о мошенничестве.

Василий Пискарев подчеркнул, что в России суд принимает решения на основании собранных доказательств, а не по причине " мнений каких-либо европейских институтов". Он расценил предъявляемые Страсбургским судом требования как "неприкрытое давление на суд" и "принуждение нарушить Конституцию".

В России, по его словам, не раз уже отмечали избирательность и крайнюю политизированность решений ЕСПЧ. Эта структура, напомнил он, "то присуждает компенсации террористам, а не родственникам их жертв, то защищает неонацистов, убивших адвоката Станислава Маркелова и журналистку Анастасию Бабурову".

"На этом фоне крайне неуклюже и неправосудно выглядит попытка европейских структур, частью которых является и ЕСПЧ, как-то выгородить провалившего свою миссию Навального, хамство и кривляние которого в суде отвратило от него даже его сторонников", - заявил глава комиссии Госдумы.

Пискарев подчеркнул, что давление на Россию с помощью санкций, в том числе и судебных, бесперспективно.

Российская сторона, уверен он, будет продолжать руководствоваться положениями Конституции. В ней, напомнил Пискарев, есть прямое указание на то, что решения межгосударственных органов не подлежат исполнению, если они противоречат Основному закону РФ.

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