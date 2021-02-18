В Киргизии задержан боевик, планировавший теракты на авиабазе "Кант"

​Сотрудники Государственного комитета нацбезопасности (ГКНБ) КР задержали скрывавшегося шесть лет участника преступной группы, которая планировала совершить теракты в Бишкеке и на российской авиабазе "Кант".

По данным ГКНБ, костяк группы, относящейся к международной террористической организации, был нейтрализован в июле 2015 года. В ходе спецоперации бойцы отряда спецназначения "Альфа" уничтожили четырех и задержали 11 участников формирования. Некоторым их подельникам удалось скрыться.

Группа планировала взорвать автомобиль на центральной площади Бишкека во время массового мероприятия и атаковать авиабазу "Кант", на которой размещена летная техника сил оперативного реагирования ОДКБ. "В рамках расследуемого уголовного дела задержанный водворен в СИЗО ГКНБ", - сообщили в госкомитете.