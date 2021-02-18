В Минске подведут итоги реализации союзных программ

19 февраля на площадке Национальной академии наук Беларуси состоится рабочее совещание с участием государственных заказчиков и исполнителей отраслевых научно-технических и социальных программ Союзного государства, сообщается на сайте Постоянного Комитета Союзного государства.

В совещании примут участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства здравоохранения Беларуси, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси, Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси, Национальной академии наук Беларуси.

Основное внимание планируется уделить подведению итогов реализации в 2020 году следующих программ Союзного государства:

"Разработка инновационных энергосберегающих технологий и оборудования для производства и эффективного использования биобезопасных комбикормов для ценных пород рыб, пушных зверей и отдельных видов животных" ("Комбикорм - СГ"); "Разработка инновационных геногеографических и геномных технологий идентификации личности и индивидуальных особенностей человека на основе изучения генофондов регионов Союзного государства" ("ДНК-идентификация"); "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства"; "Программы совместной деятельности России и Беларуси в рамках Союзного государства по защите населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС"; "Разработка новых спинальных систем с использованием технологий прототипирования в хирургическом лечении детей с тяжелыми врожденными деформациями и повреждениями позвоночника".

В ходе совещания также будут рассмотрены вопросы перспективного взаимодействия белорусских и российских министерств и ведомств.