В Минтруде назвали условия для получения субсидии за найм работников

Государство выделит субсидию работодателям на трудоустройство в общей сложности не менее 200 тысяч человек. Об этом рассказала заместитель министра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова в четверг, 18 февраля, на круглом столе в Совете Федерации. Она подчеркнула, что субсидирование найма как мера поддержки занятости населения применяется впервые.

По словам Мухтияровой, финансовую помощь получат те работодатели, которые приняли на работу граждан, зарегистрированных в центрах занятости в прошлом году. Субсидия будет выплачиваться в размере трех минимальных размеров оплаты труда с учетом региональных коэффициентов и северных надбавок. В среднем, это 50 тысяч рублей за каждого трудоустроенного сотрудника. Однако деньги работодатели смогут получить только по частям. Так, первую сумму в размере МРОТ им выплатят после того, как работник отработает первый месяц. Вторую - по итогам трех месяцев работы и третью - еще через три месяца.

"Это достаточный период для того, чтобы гражданин смог закрепиться на новом месте работы", - пояснила Мухтиярова.

Оператором выплаты станет Фонд социального страхования. Субсидия будет выдаваться на основании электронных заявок из центров занятости.