В мире развернуто более 140 коммерческих сетей 5G

В 59 странах мира развернуто более 140 коммерческих сетей 5G. Об этом сообщил исполнительный директор Huawei Райан Дин на конференции, которая прошла накануне Всемирного мобильного конгресса в Шанхае.

По его словам, текущие темпы развития сетей пятого поколения опережают прогнозы. "В Китае свыше 68% смартфонов, поставленных в 2020 году, поддерживают технологию 5G. На данный момент представлено более двухсот 5G-модулей и промышленных устройств, которые позволяют реализовывать сценарии 5G в широком спектре отраслей".

Кроме того, технология 5G становится частью основных производственных процессов в различных отраслях. "5G больше не является прерогативой исключительно новаторов и первопроходцев, - продолжил Дин. - Эта технология уже делает лучше повседневную жизнь простых людей, и 2021 станет первым годом, когда приложения 5G получат повсеместное распространение в самых разных отраслях. Операторам потребуются новые возможности для планирования, развертывания, эксплуатации, технического обслуживания и оптимизации сетей, чтобы добиться успеха сейчас и в будущем".