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Рубрика: В мире

Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах

Текст: Максим Макарычев
Власти Барселоны приняли решение запретить курение на четырех самых популярных пляжах города в рамках политики "чистого воздуха". По словам Джемма Тарафа, представителя городского совета по вопросам здравоохранения, данный шаг дополнит меры по ограничению дорожного движения в попытке улучшить качество воздуха в городе.

С 29 мая по 12 сентября курение будет запрещено на пляжах Сан-Микель, Соморростро, Нова Икария и Нова Мар Белла. Подчеркивается, что первое время нарушителей не будут штрафовать. Курение по-прежнему будет разрешено на популярном нудистском пляже Сан-Себастия. Ожидается, что в 2022 году курение в Барселоне будет запрещено на шести других городских пляжах, а также в парках и на автобусных остановках.

Фото: iStock
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Как сообщает Guardian, около 2200 жителей Барселоны ежегодно умирают от болезней, связанных с курением, что составляет почти 14 процентов от общего числа. Кроме того, около 15 процентов из 32 миллионов окурков, выбрасываемых ежегодно в городе, попадают в море. В процессе разложения они выделяют мышьяк, железо, никель и кадмий, которые попадают в пищевую цепочку.

Барселона - не первое место в Испании, где курение на пляже запрещено законом. Первой была Байона на северо-западе Галиции. В общей сложности на 115 из 3514 пляжей Испании курение запрещено.

В мире Европа Испания Борьба с курением

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