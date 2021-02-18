Власти Латвии запретили въезд в страну журналисту Владимиру Соловьеву

Власти Латвии запретили российскому телеведущему Владимиру Соловьеву въезд в страну. Об этом сообщил министр иностранных дел прибалтийской республики Эдгар Ринкевич в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь, 57-летний журналист заявил РИА Новости, что обсудит с адвокатом подачу иска в суд на это решение.

Запрет Соловьему на въезд в Латвию означает выдавливание русского языка и российских журналистов из информационного пространства страны, высказал такую точку зрения агентству секретарь Союза журналистов России и вице-президент Международной федерации журналистов Тимур Шафир. Он напомнил, что в Латвии ранее запретили работу на территории республики 16 российских телеканалов.