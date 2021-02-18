Вышел трейлер российского триллера про "лихие 90-е" "Маша"

В Сети появился трейлер российской триллер-драмы "Маша", ролик опубликован на YouTube (18+).

В центре истории - тринадцатилетняя Маша, которая "растет в 90-е, носит розовые очки и яркие лосины", мечтая "выступать на сцене и однажды выйти замуж за Сережу".

"Парни из боксерской секции ее дяди, которых боится весь город, для Маши - лучшие друзья. Они любят и защищают ее, а Маша поет им джаз. Она ничего не понимает в их взрослых разборках и убийствах, пока однажды это не становится и ее проблемой", - мрачно анонсирует синопсис.

Девочку-Машу сыграла Полина Гухман (крайне атипичный сериал "Сама дура"), взрослую - замечательная Анна Чиповская ("Псих", "Оттепель").

Режиссер и сценарист - Анастасия Пальчикова ("Ее звали Муму", "День до").

В других ролях: Максим Суханов, Александр Мизев ("Фантом"), Ольга Гулевич ("До смерти красива"), Сергей Кузнецов ("Перевал Дятлова"), Максим Сапрыкин ("Домашний арест").

Премьера - 1 апреля.