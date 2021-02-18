За сутки в России подтверждено 13 347 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 1950
- 2 Санкт-Петербург 1094
- 3 Московская область 577
- 4 Нижегородская область 417
- 5 Воронежская область 345
- 6 Ростовская область 323
- 7 Самарская область 296
- 8 Иркутская область 249
- 9 Челябинская область 249
- 10 Пермский край 245
- 11 Саратовская область 223
- 12 Вологодская область 222
- 13 Свердловская область 218
- 14 Волгоградская область 204
- 15 Пензенская область 195
- 16 Ленинградская область 187
- 17 Красноярский край 179
- 18 Архангельская область 175
- 19 Краснодарский край 169
- 20 Республика Карелия 164
- 21 Ярославская область 163
- 22 Ставропольский край 159
- 23 Тверская область 157
- 24 Алтайский край 155
- 25 Курская область 153
- 26 Республика Башкортостан 152
- 27 Калининградская область 143
- 28 Тульская область 140
- 29 Забайкальский край 139
- 30 Белгородская область 139
- 31 Калужская область 138
- 32 Владимирская область 138
- 33 Кировская область 135
- 34 Смоленская область 134
- 35 Липецкая область 132
- 36 Ивановская область 131
- 37 Мурманская область 130
- 38 Астраханская область 130
- 39 Ханты-Мансийский автономный округ 129
- 40 Тамбовская область 127
- 41 Республика Крым 126
- 42 Брянская область 125
- 43 Ульяновская область 124
- 44 Хабаровский край 121
- 45 Новосибирская область 121
- 46 Приморский край 114
- 47 Оренбургская область 112
- 48 Орловская область 111
- 49 Новгородская область 105
- 50 Республика Бурятия 102
- 51 Омская область 96
- 52 Тюменская область 95
- 53 Удмуртская Республика 92
- 54 Рязанская область 88
- 55 Курганская область 84
- 56 Республика Коми 80
- 57 Севастополь 78
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 77
- 59 Кемеровская область 72
- 60 Сахалинская область 70
- 61 Псковская область 70
- 62 Республика Мордовия 62
- 63 Республика Дагестан 62
- 64 Томская область 61
- 65 Республика Татарстан 60
- 66 Республика Саха (Якутия) 57
- 67 Республика Чувашия 55
- 68 Республика Калмыкия 54
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 50
- 70 Костромская область 50
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 49
- 72 Амурская область 43
- 73 Камчатский край 40
- 74 Республика Северная Осетия-Алания 40
- 75 Республика Марий Эл 39
- 76 Республика Алтай 38
- 77 Республика Хакасия 34
- 78 Республика Ингушетия 28
- 79 Республика Адыгея 24
- 80 Чеченская Республика 13
- 81 Магаданская область 8
- 82 Еврейская автономная область 5
- 83 Ненецкий автономный округ 3
- 84 Чукотский автономный округ 3
- 85 Республика Тыва 1
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Тыва 0,01%
- 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1%
- 3. Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Москва, Республика Коми, Томская область, Амурская область, Республика Дагестан, Псковская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Омская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 480 смертей
- Москва 55
- Санкт-Петербург 42
- Московская область 31
- Ростовская область 21
- Воронежская область 20
- Краснодарский край 16
- Ленинградская область 14
- Нижегородская область 13
- Архангельская область 12
- Красноярский край 12
- Свердловская область 11
- Алтайский край 11
- Пермский край 10
- Новосибирская область 9
- Владимирская область 8
- Смоленская область 8
- Ульяновская область 8
- Тульская область 7
- Вологодская область 7
- Челябинская область 7
- Иркутская область 7
- Тверская область 6
- Республика Крым 6
- Волгоградская область 6
- Ставропольский край 6
- Оренбургская область 6
- Курганская область 6
- Ивановская область 5
- Мурманская область 5
- Севастополь 5
- Республика Дагестан 5
- Калужская область 4
- Ярославская область 4
- Республика Татарстан 4
- Самарская область 4
- Белгородская область 3
- Костромская область 3
- Липецкая область 3
- Орловская область 3
- Рязанская область 3
- Республика Карелия 3
- Астраханская область 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Башкортостан 3
- Удмуртская Республика 3
- Республика Чувашия 3
- Пензенская область 3
- Саратовская область 3
- Ханты-Мансийский автономный округ 3
- Республика Хакасия 3
- Омская область 3
- Приморский край 3
- Амурская область 3
- Курская область 2
- Тамбовская область 2
- Псковская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Тыва 2
- Республика Бурятия 2
- Забайкальский край 2
- Хабаровский край 2
- Еврейская автономная область 2
- Калининградская область 1
- Республика Ингушетия 1
- Республика Марий Эл 1
- Республика Мордовия 1
- Кировская область 1
- Ямало-Ненецкий автономный округ 1
- Кемеровская область 1
За весь период по России умерло 81 926 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 730 человек
- Санкт-Петербург 3234
- Москва 2514
- Московская область 655
- Пензенская область 439
- Нижегородская область 427
- Иркутская область 375
- Вологодская область 368
- Воронежская область 367
- Ростовская область 348
- Челябинская область 334
- Приморский край 296
- Самарская область 289
- Республика Крым 288
- Астраханская область 274
- Краснодарский край 271
- Белгородская область 253
- Пермский край 248
- Саратовская область 248
- Свердловская область 229
- Забайкальский край 218
- Тверская область 208
- Ставропольский край 202
- Архангельская область 201
- Волгоградская область 201
- Республика Карелия 196
- Ленинградская область 194
- Ивановская область 187
- Ярославская область 183
- Ханты-Мансийский автономный округ 183
- Хабаровский край 175
- Красноярский край 170
- Брянская область 168
- Республика Башкортостан 168
- Республика Бурятия 164
- Липецкая область 158
- Смоленская область 156
- Курская область 155
- Тульская область 154
- Мурманская область 152
- Оренбургская область 152
- Алтайский край 152
- Калининградская область 145
- Кировская область 142
- Калужская область 140
- Владимирская область 139
- Псковская область 134
- Ульяновская область 127
- Орловская область 126
- Республика Татарстан 118
- Сахалинская область 115
- Омская область 113
- Новгородская область 109
- Тамбовская область 107
- Республика Коми 102
- Тюменская область 102
- Ямало-Ненецкий автономный округ 101
- Кемеровская область 99
- Удмуртская Республика 96
- Костромская область 95
- Республика Мордовия 93
- Курганская область 90
- Рязанская область 89
- Новосибирская область 84
- Республика Чувашия 82
- Республика Саха (Якутия) 82
- Республика Дагестан 78
- Кабардино-Балкарская Республика 77
- Томская область 71
- Республика Алтай 64
- Севастополь 54
- Республика Калмыкия 49
- Камчатский край 48
- Республика Северная Осетия - Алания 45
- Республика Марий Эл 43
- Амурская область 42
- Карачаево-Черкесская Республика 38
- Республика Хакасия 35
- Республика Адыгея 28
- Чеченская Республика 24
- Республика Ингушетия 21
- Магаданская область 17
- Республика Тыва 6
- Чукотский автономный округ 4
- Еврейская автономная область 2
За весь период выписано по выздоровлении по России 3 661 312 человек.