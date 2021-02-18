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18.02.2021 11:20
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 13 347 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 1950
  • 2 Санкт-Петербург 1094
  • 3 Московская область 577
  • 4 Нижегородская область 417
  • 5 Воронежская область 345
  • 6 Ростовская область 323
  • 7 Самарская область 296
  • 8 Иркутская область 249
  • 9 Челябинская область 249
  • 10 Пермский край 245
  • 11 Саратовская область 223
  • 12 Вологодская область 222
  • 13 Свердловская область 218
  • 14 Волгоградская область 204
  • 15 Пензенская область 195
  • 16 Ленинградская область 187
  • 17 Красноярский край 179
  • 18 Архангельская область 175
  • 19 Краснодарский край 169
  • 20 Республика Карелия 164
  • 21 Ярославская область 163
  • 22 Ставропольский край 159
  • 23 Тверская область 157
  • 24 Алтайский край 155
  • 25 Курская область 153
  • 26 Республика Башкортостан 152
  • 27 Калининградская область 143
  • 28 Тульская область 140
  • 29 Забайкальский край 139
  • 30 Белгородская область 139
  • 31 Калужская область 138
  • 32 Владимирская область 138
  • 33 Кировская область 135
  • 34 Смоленская область 134
  • 35 Липецкая область 132
  • 36 Ивановская область 131
  • 37 Мурманская область 130
  • 38 Астраханская область 130
  • 39 Ханты-Мансийский автономный округ 129
  • 40 Тамбовская область 127
  • 41 Республика Крым 126
  • 42 Брянская область 125
  • 43 Ульяновская область 124
  • 44 Хабаровский край 121
  • 45 Новосибирская область 121
  • 46 Приморский край 114
  • 47 Оренбургская область 112
  • 48 Орловская область 111
  • 49 Новгородская область 105
  • 50 Республика Бурятия 102
  • 51 Омская область 96
  • 52 Тюменская область 95
  • 53 Удмуртская Республика 92
  • 54 Рязанская область 88
  • 55 Курганская область 84
  • 56 Республика Коми 80
  • 57 Севастополь 78
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 77
  • 59 Кемеровская область 72
  • 60 Сахалинская область 70
  • 61 Псковская область 70
  • 62 Республика Мордовия 62
  • 63 Республика Дагестан 62
  • 64 Томская область 61
  • 65 Республика Татарстан 60
  • 66 Республика Саха (Якутия) 57
  • 67 Республика Чувашия 55
  • 68 Республика Калмыкия 54
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 50
  • 70 Костромская область 50
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 49
  • 72 Амурская область 43
  • 73 Камчатский край 40
  • 74 Республика Северная Осетия-Алания 40
  • 75 Республика Марий Эл 39
  • 76 Республика Алтай 38
  • 77 Республика Хакасия 34
  • 78 Республика Ингушетия 28
  • 79 Республика Адыгея 24
  • 80 Чеченская Республика 13
  • 81 Магаданская область 8
  • 82 Еврейская автономная область 5
  • 83 Ненецкий автономный округ 3
  • 84 Чукотский автономный округ 3
  • 85 Республика Тыва 1

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Тыва 0,01%
  • 2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1%
  • 3. Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Москва, Республика Коми, Томская область, Амурская область, Республика Дагестан, Псковская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Омская область 0,2%
За последние сутки подтверждено 480 смертей
  • Москва 55
  • Санкт-Петербург 42
  • Московская область 31
  • Ростовская область 21
  • Воронежская область 20
  • Краснодарский край 16
  • Ленинградская область 14
  • Нижегородская область 13
  • Архангельская область 12
  • Красноярский край 12
  • Свердловская область 11
  • Алтайский край 11
  • Пермский край 10
  • Новосибирская область 9
  • Владимирская область 8
  • Смоленская область 8
  • Ульяновская область 8
  • Тульская область 7
  • Вологодская область 7
  • Челябинская область 7
  • Иркутская область 7
  • Тверская область 6
  • Республика Крым 6
  • Волгоградская область 6
  • Ставропольский край 6
  • Оренбургская область 6
  • Курганская область 6
  • Ивановская область 5
  • Мурманская область 5
  • Севастополь 5
  • Республика Дагестан 5
  • Калужская область 4
  • Ярославская область 4
  • Республика Татарстан 4
  • Самарская область 4
  • Белгородская область 3
  • Костромская область 3
  • Липецкая область 3
  • Орловская область 3
  • Рязанская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Астраханская область 3
  • Кабардино-Балкарская Республика 3
  • Республика Башкортостан 3
  • Удмуртская Республика 3
  • Республика Чувашия 3
  • Пензенская область 3
  • Саратовская область 3
  • Ханты-Мансийский автономный округ 3
  • Республика Хакасия 3
  • Омская область 3
  • Приморский край 3
  • Амурская область 3
  • Курская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Псковская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Тыва 2
  • Республика Бурятия 2
  • Забайкальский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Калининградская область 1
  • Республика Ингушетия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Республика Мордовия 1
  • Кировская область 1
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 1
  • Кемеровская область 1

За весь период по России умерло 81 926 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 730 человек
  • Санкт-Петербург 3234
  • Москва 2514
  • Московская область 655
  • Пензенская область 439
  • Нижегородская область 427
  • Иркутская область 375
  • Вологодская область 368
  • Воронежская область 367
  • Ростовская область 348
  • Челябинская область 334
  • Приморский край 296
  • Самарская область 289
  • Республика Крым 288
  • Астраханская область 274
  • Краснодарский край 271
  • Белгородская область 253
  • Пермский край 248
  • Саратовская область 248
  • Свердловская область 229
  • Забайкальский край 218
  • Тверская область 208
  • Ставропольский край 202
  • Архангельская область 201
  • Волгоградская область 201
  • Республика Карелия 196
  • Ленинградская область 194
  • Ивановская область 187
  • Ярославская область 183
  • Ханты-Мансийский автономный округ 183
  • Хабаровский край 175
  • Красноярский край 170
  • Брянская область 168
  • Республика Башкортостан 168
  • Республика Бурятия 164
  • Липецкая область 158
  • Смоленская область 156
  • Курская область 155
  • Тульская область 154
  • Мурманская область 152
  • Оренбургская область 152
  • Алтайский край 152
  • Калининградская область 145
  • Кировская область 142
  • Калужская область 140
  • Владимирская область 139
  • Псковская область 134
  • Ульяновская область 127
  • Орловская область 126
  • Республика Татарстан 118
  • Сахалинская область 115
  • Омская область 113
  • Новгородская область 109
  • Тамбовская область 107
  • Республика Коми 102
  • Тюменская область 102
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 101
  • Кемеровская область 99
  • Удмуртская Республика 96
  • Костромская область 95
  • Республика Мордовия 93
  • Курганская область 90
  • Рязанская область 89
  • Новосибирская область 84
  • Республика Чувашия 82
  • Республика Саха (Якутия) 82
  • Республика Дагестан 78
  • Кабардино-Балкарская Республика 77
  • Томская область 71
  • Республика Алтай 64
  • Севастополь 54
  • Республика Калмыкия 49
  • Камчатский край 48
  • Республика Северная Осетия - Алания 45
  • Республика Марий Эл 43
  • Амурская область 42
  • Карачаево-Черкесская Республика 38
  • Республика Хакасия 35
  • Республика Адыгея 28
  • Чеченская Республика 24
  • Республика Ингушетия 21
  • Магаданская область 17
  • Республика Тыва 6
  • Чукотский автономный округ 4
  • Еврейская автономная область 2

За весь период выписано по выздоровлении по России 3 661 312 человек.

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