За сутки в России подтверждено 13 347 случаев COVID-19 в 85 регионах

Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,1% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 1950

2 Санкт-Петербург 1094

3 Московская область 577

4 Нижегородская область 417

5 Воронежская область 345

6 Ростовская область 323

7 Самарская область 296

8 Иркутская область 249

9 Челябинская область 249

10 Пермский край 245

11 Саратовская область 223

12 Вологодская область 222

13 Свердловская область 218

14 Волгоградская область 204

15 Пензенская область 195

16 Ленинградская область 187

17 Красноярский край 179

18 Архангельская область 175

19 Краснодарский край 169

20 Республика Карелия 164

21 Ярославская область 163

22 Ставропольский край 159

23 Тверская область 157

24 Алтайский край 155

25 Курская область 153

26 Республика Башкортостан 152

27 Калининградская область 143

28 Тульская область 140

29 Забайкальский край 139

30 Белгородская область 139

31 Калужская область 138

32 Владимирская область 138

33 Кировская область 135

34 Смоленская область 134

35 Липецкая область 132

36 Ивановская область 131

37 Мурманская область 130

38 Астраханская область 130

39 Ханты-Мансийский автономный округ 129

40 Тамбовская область 127

41 Республика Крым 126

42 Брянская область 125

43 Ульяновская область 124

44 Хабаровский край 121

45 Новосибирская область 121

46 Приморский край 114

47 Оренбургская область 112

48 Орловская область 111

49 Новгородская область 105

50 Республика Бурятия 102

51 Омская область 96

52 Тюменская область 95

53 Удмуртская Республика 92

54 Рязанская область 88

55 Курганская область 84

56 Республика Коми 80

57 Севастополь 78

58 Кабардино-Балкарская Республика 77

59 Кемеровская область 72

60 Сахалинская область 70

61 Псковская область 70

62 Республика Мордовия 62

63 Республика Дагестан 62

64 Томская область 61

65 Республика Татарстан 60

66 Республика Саха (Якутия) 57

67 Республика Чувашия 55

68 Республика Калмыкия 54

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 50

70 Костромская область 50

71 Карачаево-Черкесская Республика 49

72 Амурская область 43

73 Камчатский край 40

74 Республика Северная Осетия-Алания 40

75 Республика Марий Эл 39

76 Республика Алтай 38

77 Республика Хакасия 34

78 Республика Ингушетия 28

79 Республика Адыгея 24

80 Чеченская Республика 13

81 Магаданская область 8

82 Еврейская автономная область 5

83 Ненецкий автономный округ 3

84 Чукотский автономный округ 3

85 Республика Тыва 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 125 598 случаев (+0,33%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Тыва 0,01%

2. Магаданская область, Еврейская автономная область, Чеченская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ 0,1%

3. Республика Хакасия, Республика Саха (Якутия), Республика Адыгея, Республика Ингушетия, Москва, Республика Коми, Томская область, Амурская область, Республика Дагестан, Псковская область, Кемеровская область, Республика Алтай, Омская область 0,2% За последние сутки подтверждено 480 смертей Москва 55

Санкт-Петербург 42

Московская область 31

Ростовская область 21

Воронежская область 20

Краснодарский край 16

Ленинградская область 14

Нижегородская область 13

Архангельская область 12

Красноярский край 12

Свердловская область 11

Алтайский край 11

Пермский край 10

Новосибирская область 9

Владимирская область 8

Смоленская область 8

Ульяновская область 8

Тульская область 7

Вологодская область 7

Челябинская область 7

Иркутская область 7

Тверская область 6

Республика Крым 6

Волгоградская область 6

Ставропольский край 6

Оренбургская область 6

Курганская область 6

Ивановская область 5

Мурманская область 5

Севастополь 5

Республика Дагестан 5

Калужская область 4

Ярославская область 4

Республика Татарстан 4

Самарская область 4

Белгородская область 3

Костромская область 3

Липецкая область 3

Орловская область 3

Рязанская область 3

Республика Карелия 3

Астраханская область 3

Кабардино-Балкарская Республика 3

Республика Башкортостан 3

Удмуртская Республика 3

Республика Чувашия 3

Пензенская область 3

Саратовская область 3

Ханты-Мансийский автономный округ 3

Республика Хакасия 3

Омская область 3

Приморский край 3

Амурская область 3

Курская область 2

Тамбовская область 2

Псковская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Тыва 2

Республика Бурятия 2

Забайкальский край 2

Хабаровский край 2

Еврейская автономная область 2

Калининградская область 1

Республика Ингушетия 1

Республика Марий Эл 1

Республика Мордовия 1

Кировская область 1

Ямало-Ненецкий автономный округ 1

Кемеровская область 1 За весь период по России умерло 81 926 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 18 730 человек Санкт-Петербург 3234

Москва 2514

Московская область 655

Пензенская область 439

Нижегородская область 427

Иркутская область 375

Вологодская область 368

Воронежская область 367

Ростовская область 348

Челябинская область 334

Приморский край 296

Самарская область 289

Республика Крым 288

Астраханская область 274

Краснодарский край 271

Белгородская область 253

Пермский край 248

Саратовская область 248

Свердловская область 229

Забайкальский край 218

Тверская область 208

Ставропольский край 202

Архангельская область 201

Волгоградская область 201

Республика Карелия 196

Ленинградская область 194

Ивановская область 187

Ярославская область 183

Ханты-Мансийский автономный округ 183

Хабаровский край 175

Красноярский край 170

Брянская область 168

Республика Башкортостан 168

Республика Бурятия 164

Липецкая область 158

Смоленская область 156

Курская область 155

Тульская область 154

Мурманская область 152

Оренбургская область 152

Алтайский край 152

Калининградская область 145

Кировская область 142

Калужская область 140

Владимирская область 139

Псковская область 134

Ульяновская область 127

Орловская область 126

Республика Татарстан 118

Сахалинская область 115

Омская область 113

Новгородская область 109

Тамбовская область 107

Республика Коми 102

Тюменская область 102

Ямало-Ненецкий автономный округ 101

Кемеровская область 99

Удмуртская Республика 96

Костромская область 95

Республика Мордовия 93

Курганская область 90

Рязанская область 89

Новосибирская область 84

Республика Чувашия 82

Республика Саха (Якутия) 82

Республика Дагестан 78

Кабардино-Балкарская Республика 77

Томская область 71

Республика Алтай 64

Севастополь 54

Республика Калмыкия 49

Камчатский край 48

Республика Северная Осетия - Алания 45

Республика Марий Эл 43

Амурская область 42

Карачаево-Черкесская Республика 38

Республика Хакасия 35

Республика Адыгея 28

Чеченская Республика 24

Республика Ингушетия 21

Магаданская область 17

Республика Тыва 6

Чукотский автономный округ 4

Еврейская автономная область 2 За весь период выписано по выздоровлении по России 3 661 312 человек. В ВОЗ оценили вероятность третьей волны коронавируса