Москва выслала эстонского дипломата в качестве ответной меры

На Смоленской площади прокомментировали ситуацию с высылкой сотрудника посольства Эстонии в Москве. Как заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, это был ответ на объявление персоной нон грата российского дипломата в Таллине.

Захарова подчеркнула, что высылка россиянина была "абсолютно безосновательной": он занимался в дипмиссии гуманитарной сферой - вопросами культуры и образования. Реакция российской стороны "не заставила себя ждать". На Смоленскую площадь вызвали посла Эстонии в Москве, которому был заявлен протест. При этом в Москве стремятся развивать добрососедские отношения со всеми странами, включая Эстонию, заявила представитель МИД.

"К сожалению, эстонская сторона в очередной раз продемонстрировала неготовность преодолеть свою ничем не спровоцированную враждебность", - отмечают в российском дипведомстве.