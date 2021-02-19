Актер Марк Горонок попал в реанимацию

Российский актер театра, кино и ТВ Марк Горонок, едва не погибший в ДТП в 2019-м, оказался в реанимации после ссоры с женой.

Как передает Пятый канал, звезда мелодрам "Все будет хорошо!" и "Ты у меня одна" был экстренно госпитализирован прямо с семейного торжества в ресторане.

По словам источника, друга артиста, чета отмечала годовщину со дня знакомства, но в разгар праздника "что-то пошло не так, и между Горонком и его избранницей завязалась ссора".

В результате женщина покинула заведение, а спустя несколько минут ей позвонили сотрудники ресторана и сообщили, что Горонку стало плохо. У артиста был диагностирован гипертонический криз.

Что именно стало причиной столь тяжелого конфликта, доведшего Горонка до реанимации, - очевидец не уточнял. Однако известно, что "ссоры - не редкость в этой семье". В частности, предположительно, из-за финансовых вопросов.

Позже Анна, супруга Горонка, подтвердила "Вечерней Москве", что конфликт действительно имел место и актер в самом деле находится в медучреждении. Его состояние удалось стабилизировать.

Причиной же разногласий стали отношения Горонка с его бывшей девушкой. "Мы шли спокойно поужинать, но моя обида взяла верх, и я подняла эту неприятную тему за столом. А он сразу вспылил, ему стало плохо - поднялось давление", - уточнила Анна.

При этом она подчеркнула, что не считает себя виноватой в госпитализации супруга в реанимацию.

Горонок родился в 1973 году. Экранный дебют - 1993-й, роль молодого Жени Тимошина в "Ты у меня одна" Астрахана. Далее - Петя Смирнов (главная роль) во "Всё будет хорошо", "Литейный", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Великолепная пятерка".