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19.02.2021 09:00
Рубрика: Спорт

Буллит Панарина принес "Рейнджерс" победу над "Филадельфией"

Текст: Максим Домчев

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин помог своей команде обыграть "Филадельфию". На его счету голевая передача и победный буллит.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
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В очередной игровой день регулярного чемпионата НХЛ хоккеисты "Рейнджерс" встречались с "Филадельфией". Основное время матча завершилось вничью - 2:2. В составе клуба из Нью-Йорка отличились Колин Блэквелл и Брендан Смит. Российские форварды Артемий Панарин и Павел Бучневич отметились голевыми передачами. Голкипер Александр Георгиев отразил 20 бросков из 22.

Победитель определился в серии буллитов, где победу "рейнджерам" принес точный бросок Панарина, признанного лучшим игроком встречи.

"Пропустил пару матчей, восстановился. Было важно почувствовать игру. Несмотря на голевую передачу, своей игрой все же не доволен. Хорошо, что не опустили руки, было много моментов в овертайме, в большинстве не забили. Здорово, что выиграли, думаю, дальше будем себя лучше чувствовать после пропущенных голов", - сказал Панарин после матча.

"Питтсбург" переиграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 4:1. Нападающий "пингвинов" Евгений Малкин сделал две результативные передачи, а также заработал удаление на 10 минут за стычку с защитником Скоттом Мэйфилдом.

Российский голкипер "островитян" Семен Варламов отразил 33 броска из 36.

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