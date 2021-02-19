Деловые организации поддержат торговлю России с европейскими странами

Деловые объединения должны сыграть важную роль в улучшении торговых отношений с Евросоюзом (ЕС). К такому выводу пришли участники совместного семинара Торгово-Промышленной палаты РФ и Банка Интеза.

Динамика взаимной торговли России и ЕС ухудшается, обратил внимание президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. "Товарооборот снизился в 2020 году по сравнению с 2019 г. более чем на 21%. Доля ЕС во внешнеторговом обороте России снизилась до 38,5%. Еще 10 лет назад она была более 50%", - сообщил он. При этом он отметил, что ЕС останется экономическим и технологическим партнером нашей страны.

Кризису надо противопоставить совместные меры поддержки экономики, полагает Посол Италии в России Паскуале Терраччано. "Мы стали свидетелями коллапса в здравоохранении, в обрабатывающих отраслях, в международной торговле. В постковидном мире надо будет пересмотреть международную повестку, сделав упор на экологии, устойчивом развитии, инновациях и цифровизации, а также укреплении международного сотрудничества", - сказал он. В этой работе есть что добавить бизнес-объединениям, считает вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко.

Долгосрочное сотрудничество с иностранными деловыми объединениями является важным направлением работы Российского экспортного центра (РЭЦ). "У нас сложилось очень продуктивное сотрудничество с Российско-Германской внешнеторговой палатой, налаживается и выстраивается сотрудничество с Ассоциацией европейского бизнеса", - рассказала глава центра Вероника Никишина.