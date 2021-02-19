ФХР проверит действия тренера, учившего юных хоккеистов драться

В Федерации хоккея России отреагировали на появившееся видео, на котором тренер детской команды учит юных хоккеистов драться. Теперь работу школы ожидает проверка.

"Федерация хоккея России внимательно изучила видео с тренировкой в одной из хоккейных школ, где тренер отрабатывает с детьми навыки драки на льду. ФХР официально заявляет, что подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов "Красная машина", которая прямо запрещает такие методы в отношении детей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХР.

В федерации заявили, что внимательно следят за работой всех школ в стране и любые несоблюдения методики хоккейного и личностного воспитания спортсменов будут жестко пресекаться.

Сообщается, что ФХР начнет собственное расследование этого видео и действия тренера будут тщательно проверены.

"По результатам расследования к тренеру могут быть применены самые строгие меры, вплоть до лишения аттестации", - говорится в сообщении.