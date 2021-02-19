Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП

Истребитель ВВС Франции Rafale после столкновения с ЛЭП. Фото: https://t.co/TIIJMqABvw pic.twitter.com/DVKa5kDTse — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) February 19, 2021

Истребитель Rafale ВВС Франции оставил без света город Кастеллан в департаменте Альпы Верхнего Прованса, оборвав линию электропередач.

Инцидент произошел 17 февраля. Вылетевший с авиабазы Оранж в Воклюзе самолет выполнял учебный полет на предельно малой высоте.

- Я ехал на машине и услышал шум приближающегося самолета. Он шел очень низко. Я поднял голову и увидел второй истребитель. Он прошел под линией электропередач. Подъехав ближе, я понял, что провода оборваны, - приводит Airlive слова мэра городка Бенуа Гуина.

Электроснабжение Кастеллана было восстановлено через четыре часа. На время аварийных работ ведущую к городу дорогу перекрыли в целях безопасности.

Самолеты вернулись на базу, никто не пострадал. Врезавшийся в ЛЭП истребитель получил небольшие повреждения обшивки и подвесного топливного бака. Военные и гражданские власти проводят расследование происшествия.