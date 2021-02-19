Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
19.02.2021,  
10:06
Текст:  Антон Валагин

Истребитель ВВС Франции зацепился за ЛЭП

Истребитель Rafale ВВС Франции оставил без света город Кастеллан в департаменте Альпы Верхнего Прованса, оборвав линию электропередач.

Инцидент произошел 17 февраля. Вылетевший с авиабазы Оранж в Воклюзе самолет выполнял учебный полет на предельно малой высоте.

Фото: Антон Денисов/РИА Новости
Китай показал лес баллистических ракет

- Я ехал на машине и услышал шум приближающегося самолета. Он шел очень низко. Я поднял голову и увидел второй истребитель. Он прошел под линией электропередач. Подъехав ближе, я понял, что провода оборваны, - приводит Airlive слова мэра городка Бенуа Гуина.

Электроснабжение Кастеллана было восстановлено через четыре часа. На время аварийных работ ведущую к городу дорогу перекрыли в целях безопасности.

Самолеты вернулись на базу, никто не пострадал. Врезавшийся в ЛЭП истребитель получил небольшие повреждения обшивки и подвесного топливного бака. Военные и гражданские власти проводят расследование происшествия.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
истребители
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
Госиспытания новой снайперской винтовки "Уголек" начнутся в 2022 году 18.02.2021
Истребитель Су-57 испытал макеты новой гиперзвуковой ракеты 17.02.2021
У следившего за Су-35 американского истребителя отказал датчик 16.02.2021
Франция
Фото: Владимир Ларионов \ РИА Новости
Слухи о третьем носителе "Посейдона" не подтвердились 18.02.2021
Подражая "Тунгуске": Leclerc пытались превратить в зенитную самоходку 12.01.2021
Французские десантники применяли противотанковые мопеды 01.12.2020
аварии
Появилось фото японской подлодки после столкновения с балкером 09.02.2021
Видео: танковые тягачи вытащили застрявший Ан-124 30.11.2020