Кабмин поддержал проект об ограничении выбросов парниковых газов

Проект закона об ограничении выбросов парниковых газов поддержан Правительством. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании по актуальным вопросам климатической стратегии и низкоуглеродной экономики.

По ее словам, Правительство разрабатывает меры для устойчивого низкоуглеродного развития экономики. В частности, речь идет о повышении энергетической эффективности и стимулировании развития зеленых секторов экономики.

"На базе законопроекта о достижении углеродной нейтральности появится система государственного учета и реализации проектов по сокращению выбросов парниковых газов и по увеличению их поглощения. Новое регулирование даст возможность бизнесу осуществлять собственные климатические проекты и привлекать "зеленое" финансирование", - сказала Абрамченко.

Она напомнила, что в 2021 году в Сахалинской области будет запущен эксперимент для создания необходимых условий для внедрения технологий, снижающих выбросы парниковых газов, а также отработку методики системы учёта выбросов и поглощений парниковых газов.

"Сегодня вопрос адаптации территорий и отраслей экономики к климатическим изменениям стоит очень остро. Они имеют трансграничный характер, и, конечно, не должны являться инструментами торговых войн и санкций одного государства по отношению к другому", - подчеркнула Абрамченко.

Вице-премьер предложила создать российский проектный офис, который будет заниматься климатом, отработкой обязательств, а также рисков, связанных с экспортом наших товаров. По ее мнению, это позволит отстаивать национальные интересы России и адаптировать экономику к новым экологическим требованиям.

В ходе совещание вице-премьер Александр Новак отметил, что необходимо иметь четкое понимание по каждой отрасли. "У России, низкоулеродный топливно-энергетический баланс, но пока мы не пользуемся этим преимуществом. К примеру, доля экологически чистых АЭС и ГЭС занимает до 40% в выработке российской электроэнергии. Учитывая, что экспортируемые товары потребляют всего 20% от всей производимой электроэнергии, мы как минимум можем обеспечить подтверждение чистоты реализуемой на экспорт продукции. Тот же лесной ресурс также остается нашим дополнительным преимуществом", - сказал Новак.