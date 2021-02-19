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19 февраля 2021 г.

Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 17 февраля 2021 года № 13-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

Дата подписания 17 февраля 2021 г.
Опубликован 19 февраля 2021 г.

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) абзац третий пункта 2.3 признать утратившим силу;

б) дополнить подпункт "а" пункта 2.6 после слов "по 21 февраля 2021 г." словами ", с 22 февраля 2021 г. по 7 марта 2021 г., с 8 марта 2021 г. по 21 марта 2021 г.";

в) в пункте 2.8:

в абзаце пятом слова "не менее 25 процентов штатных работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, включая работников" заменить словами "штатных работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам";

в абзаце шестом слова "об установлении численности работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, а также не подлежащих переводу на указанный режим работы" заменить словами ", определяющих список работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, не подлежащих переводу на дистанционный режим работы";

г) абзац второй пункта 9 после слова "введении" дополнить словами "и снятии".

2. Настоящий Указ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков



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