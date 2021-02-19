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Рубрика: В мире

Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей по версии Bloomberg

Фото: AFP/Odd ANDERSEN Фото: AFP/Odd ANDERSEN
Фото: AFP/Odd ANDERSEN

Американский предприниматель, глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск вновь возглавил список богатейших людей мира. Об этом в четверг сообщил Bloomberg. Рейтинг, составляемый этим агентством, обновляется ежедневно по итогам фондовых торгов в США.

Фото: AFP/Britta Pedersen
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Состояние Маска составляет к настоящему моменту 199,9 миллиарда долларов. Этому способствовал очередной раунд размещения ценных бумаг SpaceX, по итогам которого компания выручила около 850 миллионов долларов, пишет ТАСС.

На втором месте глава американской корпорации Amazon Джефф Безос (194,2 миллиарда долларов), который ранее на этой неделе вытеснил Маска с первого места. Еще год назад Маск занимал в рейтинге Bloomberg 35 место, но уже к ноябрю 2020 года поднялся на вторую строчку. По данным специалистов, причиной быстрого увеличения состояния Маска стал рост капитализации Tesla.

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