Минкультуры РФ выявило нарушения в деятельности Третьяковской галереи

Министерство культуры РФ провело внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Третьяковской галереи. Как результат - несколько серьезных нарушений и увольнение одного из сотрудников музея.

"По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения - директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения", - со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Дисциплинарные взыскания получили также еще трое сотрудников музея. Помимо этого, Минкультуры намерено внести изменения в положение о Третьяковской галерее, чтобы регламентировать закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Максимальную стоимость осуществляемой неконкурентным способом закупки у единственного подрядчика или исполнителя ограничат суммой в 50 млн рублей.

Как ранее сообщалось на сайте Минкультуры, внеплановая проверка в Третьяковской галерее проводилась с 20 января по 3 февраля. Проверяющие изучили, как музей проводил закупку товаров и оказывал услуги в 2019-2020 годах.