Новости

Гагарина представила официальную песню ЧМ по фигурному катанию в Швеции 13:26
Активно расселяющие "аварийки" регионы получат федеральные деньги раньше 13:22
Песков рассказал про график Путина 23 февраля 13:18
Путин и Лукашенко не планируют пресс-конференцию после встречи 13:15
Россия и Беларусь согласовали дорожную карту военного сотрудничества 13:15
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет 13:13
Синоптики рассказали, каким будет начало весны на Урале 13:12
Хуснуллин призвал пересмотреть подходы к градостроительному планированию 13:11
В Красноярске Анатолию Быкову продлили арест по делу о двойном убийстве 13:10
В Ростове двое рабочих рекламной фирмы разбились насмерть 13:07
Минкультуры РФ выявило нарушения в деятельности Третьяковской галереи 13:01
Кабмин поддержал проект об ограничении выбросов парниковых газов 13:00
Вице-мэр Воронежа задержан по подозрению в мошенничестве 13:00
Обновленный Lada Largus: объявлены цены, стартовал прием заказов 13:00
В Крыму создан оперштаб для борьбы с аномальным снегопадом 12:55
Регионы получат в 2021 году 412 новых автобусов и троллейбусов 12:32
Пожарные проверят сообщения о задымлении в Большом театре в Москве 12:18
На Дону дети-инвалиды получили право на приоритетное медобслуживание 12:17
Сергей Беляков стал главой Росгосцирка на постоянной основе 12:12
Появилось видео взрыва фейерверка у машины спикера горсовета Красноярска 12:10
МИД КНДР уточнил должность Ким Чен Ына 11:53
В Керчи за ночь выпала месячная норма осадков 11:48
"Норникель" рассказал, за счет чего выплатит штраф за ЧП в Норильске 11:46
Актер Марк Горонок попал в реанимацию 11:44
На Урале бомбы и наркотики будут искать с помощью экспресс-детектора 11:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Льготную ипотеку на дома распространили на заемщиков всех возрастов
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Верховный суд объяснил, как наказывать нарушителей карантина
Как в Москве купить квартиру у города
Как в Москве купить квартиру у города
19.02.2021 13:01
Рубрика: Культура

Минкультуры РФ выявило нарушения в деятельности Третьяковской галереи

Текст: Мария Шепталова

Министерство культуры РФ провело внеплановую проверку финансово-хозяйственной деятельности Третьяковской галереи. Как результат - несколько серьезных нарушений и увольнение одного из сотрудников музея.

Фото: ГТГ
Первой в коллекции Павла Третьякова была картина крепостного художника Худякова

"По итогам проведенной проверки в Государственной Третьяковской галерее были установлены нарушения. Руководством учреждения самостоятельно уже приняты соответствующие кадровые решения - директор уволила сотрудника, допустившего данные нарушения", - со ссылкой на пресс-службу министерства сообщает ТАСС.

Дисциплинарные взыскания получили также еще трое сотрудников музея. Помимо этого, Минкультуры намерено внести изменения в положение о Третьяковской галерее, чтобы регламентировать закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг. Максимальную стоимость осуществляемой неконкурентным способом закупки у единственного подрядчика или исполнителя ограничат суммой в 50 млн рублей.

Как ранее сообщалось на сайте Минкультуры, внеплановая проверка в Третьяковской галерее проводилась с 20 января по 3 февраля. Проверяющие изучили, как музей проводил закупку товаров и оказывал услуги в 2019-2020 годах.

Культура Арт Музеи и памятники Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минкультуры

Главное сегодня

Песков рассказал про график Путина 23 февраля
Росавиация не подтвердила информацию о возобновлении чартеров в Египет
За сутки в России подтверждено 13 433 случая COVID-19 в 85 регионах
МИД России пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса
Москвичей предупредили о новых снегопадах и морозе в праздники
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу