35 лет назад в эфир Центрального телевидения СССР вышла запись телемоста между Ленинградом и Сиэтлом. Передача, в которой простые советские и американские люди общались и задавали друг другу вопросы, стала сенсацией.

Этот формат и темы, которые затрагивались во время телемоста, стали неожиданностью. Ведущими были Владимир Познер и Фил Донахью. Люди обсуждали эфиры в общественном транспорте и на работе.

- Американцы, любящие броские заголовки, назвали это "Встреча в верхах рядовых граждан". Мы остановились на более скромном и, как нам кажется, более точном названии - "Диалог через космос", - такими словами предварял первый выпуск Владимир Познер.

- Приветствую, Владимир! Мы видим вокруг вас приблизительно 200 человек, граждан Ленинграда. И надеемся, что вы видите нас, приблизительно 200 человек жителей Сиэтла и пригородов, - такими были первые слова из Америки, которые произнес Донахью.

- Возможно, стоит начать с того, чтобы попробовать понять, как мы друг друга видим. Предлагаю вам, Фил, спросить у вашей аудитории, какими вы представляете нас, - ответил из Ленинграда Познер.

Первым вопрос из Сиэтла задавал мужчина, заметивший, что "вы похожи на нас и вами управляет правительство, как и нами". И уточнил, делится ли общество в Советском Союзе, где коммунистическая система, на классы в связи с тем, что кто-то зарабатыват больше, кто-то - меньше.

- У нас количество заработанных денег определяется только по тому, как человек трудится, - ответила советская девушка. - И почему вы считаете, что людей можно отнести к разным классам только по количеству денег? По-моему классы - более емкое понятие...

Политика и свобода слова сразу стали главными темами. Из советской студии едва ли не кричали: "Как доказать вам, что тут не стоят люди из КГБ, которые будут хватать нас за наши слова и вести в психбольницу?!"

- А зачем тогда город Горький? - вопрошали из Сиэтла. - Город, куда высылаются критики советской системы! Почему Советский Союз отправляет собственных граждан под домашний арест только потому, что тот говорит то, с чем не согласно правительство?

- В отличие от Америки, у нас законом запрещена пропаганда войны и воспитание ненависти к другим народам. Наша линия с 1917 года - мир и дружба со всеми народами, - объяснял американцам мужчина в очках. - А Сахаров (Андрея Сахарова выслали в Горький за несогласие с вводом советских войск в Афганистан - прим. "Родины") призывал даже вас, США, развернуть войну против нас. Он выступает против народа. И выражая волю народа, правительство поселило его в такой город, где нет иностранных консульств, которые устанавливали с ним связь, чтобы проводить антисоветскую пропаганду. Пропаганду против меня! Я поддерживаю эту линию государства!

- Нет, мы искренне хотим понять, как государство понимает волю народа, если инакомыслие подавливается и наказывается? - добавлял огня Донахью.

- Нас больше касаются дела локальные, - отвечал еще один мужчина в годах. - Например, что делает наш муниципалитет. Много писем люди пишут в газеты, нашим депутатам. И они должны ответить в срок!

И несогласные с действиями государства в Советском Союзе в 1986-м тоже были: "Вот сейчас идет борьба с пьянством. Думаю, очень многие пьяницы не очень согласны с политикой правительства!"

Все продолжалось в том же духе, пока не поднялся американский рыбак в кожаной куртке и не сказал: "Приветствую русский народ!"

- Я пришел сюда, потому что меня пригласили на эфир как рыбака с Аляски, где я встречался с советскими рыбаками, - говорил этот человек. - Мне бы хотелось, чтобы в нашем разговоре было поменьше политики. Чтобы мы просто познакомились друг с другом. По-моему, мы не так начали. Плохо начали! Я бы не пришел сюда, если б знал, что здесь будет столько политики. Неужели вы не видите, что вас отсюда провоцируют?! Мне это не по душе! Я хочу с вами сесть и познакомиться...

Эти слова были встречены аплодисментами, а один из гостей ленинградской студии вызвался написать портрет американского рыбака:

- Я бы написал ваш портрет! Давайте приблизим время, когда мы сможем обращаться друг к другу: "Друзья!"

...И через 35 лет те телемосты по-прежнему актуальны. В сущности, темы, кооторые поднимались тогда, актуальны и сейчас. Поменялось не так много, суть осталась прежней. Перед перевым эфиром Владимир Познер говорил, что было непросто преодолеть журналистские штампы, "десятилетиями насаждаемые в сознание американцев". Он рассказал, что американцы не включили в окончательную версию ответы советских людей "о конституционных гарантиях и социальных завоеваниях", о свободе религии.

Конечно, перед выпуском итоговой версии в эфир ее смотрели руководители СССР. В итоге телемост увидела вся страна. В то время как в США, рассказывал Познер, 45-минутную версию программы (остальное вырезали) - только 8 миллионов человек.

Это был первый телемост. Потом выйдет еще несколько передач в таком формате. На них говорили не только о политике. Молодежь обсуждала музыку, из Ленинграда советские школьники и студенты спрашивали американских сверстников, знают ли там группы "Аквариум" и "Секрет"...

А во время телевизионной встречи жителей Ленинграда и Бостона прозвучала фраза, ставшая легендарной: "В СССР секса нет". Хотя в действительности все было иначе.

Женщина из США пожаловалась, что в американской телерекламе все крутится вокруг секса. "Есть ли у вас такая телереклама?" - спросила она.

- Секса у нас нет и мы категорически против этого, - эти слова потонули в грохоте и смехе.

Сквозь них можно расслышать, что женщина из СССР уточняет: "Секс у нас есть. У нас рекламы нет!"

Но в историю попала именно первая фраза.