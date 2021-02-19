На праздничной неделе китайцы потратили более 800 миллиардов юаней

В период праздничных каникул оборот розничных продаж и компаний кейтеринга в Китае составил 821 миллиард юаней, что на 28,7% больше, чем в прошлом году. Это ознаменовало успешное начало восстановления потребительского рынка в стране.

На такую динамику повлияло несколько факторов. Во-первых, почти все точки продаж продолжали в праздничные дни работать в обычном режиме - как офлайновый, так и онлайновый бизнес. За первые шесть дней каникул оборот онлайновой розничной торговли в стране превысил 120 миллиардов юаней. Оборот продажи онлайнового бизнеса кейтеринга повысился на 135% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Объем заказов к новогоднему столу увеличился на 54,9% по сравнению с показателем "Золотой недели" предыдущего праздника Весны. А количество доставок за первые шесть дней каникул приблизилось к 480 миллионам, что в 3 раза больше, чем в прошлом году. Кроме того, за семь "золотых дней" кинотеатры встретили 160 миллионов зрителей, а вместе с ними рекордные кассовые сборы - 8 миллиардов юаней.

В целях профилактики распространения COVID-19 в этом году несколько сотен миллионов китайцев решили встречать Новый год на рабочих местах, отказавшись от путешествия домой. Кроме того, в этом году во время праздника Весны произошли новые изменения в потреблении. Согласно отчету Alibaba, люди, родившиеся в 90-х годах прошлого века и "нулевых" XXI века, более охотно покупают брендовые и "умные" товары в качестве новогодних подарков. Темпы роста продаж высокотехнологических товаров, таких как роботы-пылесосы и роботы для мытья окон, увеличились соответственно на 100% и 300% в годовом выражении, продажи машин для мойки пола выросли в 18 раз.

В 2020 году, несмотря на последствия эпидемии COVID-19, доля расходов китайцев на потребление заняла 54,3% от общего объема ВВП, что является самым высоким уровнем за последние годы. Активное потребление во время праздника Весны в 2021 году еще раз свидетельствует об огромных масштабах потребительского рынка Китая, но и обладает большим потенциалом.

Morgan Stanley недавно опубликовал отчет, в котором прогнозируется, что среднегодовые темпы роста потребления китайцев в ближайшие десять лет составят 7,9%, это будет самым высоким уровнем в мире.

Бум на потребительском рынке Китая является хорошей новостью для мировой экономики. Поскольку китайские потребители стремятся приобретать более высококачественные товары, их спрос на импортную продукцию также растет. Глобальным предприятиям высокая потребительская активность в Китае выгодна, так как она доказывает, что китайский рынок - это реальный глобальный рынок, обладающий серьезным потенциалом и многочисленными возможностями.