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Рубрика: В мире

Остановленные НПЗ в Техасе вернутся к работе

Ряд нефтедобывающих компаний в Техасе возобновляет работу после нескольких дней простоя из-за морозов и непогоды. Об этом сообщает Bloomberg.

Фото: JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
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Как отмечает агентство, пока неясно, сколько времени займет достижение прежних показателей по объемам добычи, которые из-за суровых погодных условий снизились на четыре миллиона баррелей в день. Запуск предприятий стал возможен после восстановления подачи электроэнергии от местных сетей или подключения генераторов, пишет ТАСС.

Без электричества в Техасе все еще остаются более 488 тысяч человек. Ранее губернатор штата Грегг Эбботт приказал производителям природного газа штата продавать топливо государственным производителям электроэнергии и потребовал ответов от поставщика электроэнергии штата по поводу массовых отключений электричества, который привели к не менее 21 смерти от переохлаждения.

Напомним, морозы и снег в Техасе, а также других штатах США, вызвали целый ряд проблем, включая массовое отключение электричества и тепла. Крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы США тогда приостановили работу из-за нарушений поставок электроэнергии, воды и топлива.

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