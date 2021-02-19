Партия пенсионеров планирует провести съезд летом

Российская партия пенсионеров за социальную справедливость планирует провести съезд в конце июня - начале июля, рассказал "Российской газете" председатель политической силы Владимир Бураков.

Сегодня Партия пенсионеров проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию, где обобщит результаты дискуссий по выработке положений предвыборной программы.

"Многие вопросы, которые будут обсуждаться сегодня, и которые обсуждались ранее, они лягут в основу будущей нашей предвыборной программы, с которой мы пойдем на выборы в Государственную думу и в законодательные собрания", - рассказал Бураков.

По его словам, по итогам конференции будут подготовлены тезисы предвыборной программы, их обсудят в регионах. После будет выработана окончательная редакция программы, которую рассмотрят на съезде, когда будет выдвижение кандидатов в депутаты.

"Мы планируем, что это будет конец июня- начало июля", - отметил он.