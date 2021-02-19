Песков оценил отказ США от призыва к санкциям против Ирана

Отказ США от призывов к санкциям в отношении Ирана - хорошо, но нужно возобновить реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Россия неоднократно подтверждала свою приверженность СВПД и всегда высказывала сожаление, что США его покинули, напомнил Песков, отвечая на вопросы про действия Вашингтона по отношению к Ирану. "Мы по-прежнему сторонники этого документа и призываем всех сделать все возможное для его эффективного выполнения", - заключил он.

"Сам по себе отказ от призывов к санкциям - это хорошее дело", - сказал Песков. "Потому что, конечно, подобное санкционное давление явно не способствовало реализации плана, более того, заводило ситуацию в очень сложное, тупиковое положение", - уточнил он.

"В этом плане это скорее событие со знаком плюс", - оценил пресс-секретарь президента. "Но важно именно восстановление режима СВПД", - заключил он.