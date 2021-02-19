Сегодня, 19 февраля, исполняется 122 года с момента основания Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ), одного из знаковых вузов страны. Политех традиционно занимает высокие места в мировых рейтингах по качеству образования, научным достижениям, внедряемым инновациям. О том, какие проекты реализует вуз сейчас, и о планах на ближайшую перспективу рассказал "РГ" ректор СПбПУ Андрей Рудской.

Ректор СПбПУ Андрей Рудской. Фото: Пресс-служба СПбПУ

Андрей Иванович, сегодня Политех отмечает 122-й день рождения. С какими достижениями вуз подошел к этой дате?

Андрей Рудской: В этом году, несмотря на известные трудности, мы смогли добиться существенных результатов как в научной и инновационной, так и в образовательной деятельности. Конечно, в первую очередь хотелось бы отметить самые крупные наши проекты. Политех представил первый российский электрический смарт-кроссовер "КАМА-1", разработанный на основе технологии цифровых двойников. Его впервые показали в Москве в рамках открытия национальной выставки ВУЗПРОМЭКСПО-2020, что вызвало огромный общественный резонанс, а также интерес со стороны индустрии, бизнеса и СМИ. Этот уникальный проект воплотили в жизнь инженеры Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Индустриальным партнером проекта выступило ПАО "КАМАЗ". Проект был реализован в кратчайшие по стандартам автомобилестроения сроки - всего за два года. Также Центр НТИ выступает в качестве технологического координатора и исполнителя федерального проекта по созданию системы комплексного управления водными ресурсами крупнейшего в России и третьего по величине в мире Обь-Иртышского речного бассейна. Перед нами стоит грандиозная технологическая и управленческая задача: с применением технологии цифровых двойников и обработки больших данных создать комплексную систему управления водными ресурсами. Также хочу назвать еще один проект, в котором участвует Политех, - это "Северный морской транзитный коридор", инициированный Госкорпорацией "Росатом" с целью создания новых предложений на международном рынке логистического сервиса по доставке грузов между Северо-Западной Европой и Восточной Азией через Северный морской путь.

Мы стремимся быть в авангарде науки и образования, что подтверждают международные и российские смотры и рейтинги. Наш вуз вошел в топ-50 международного рейтинга QS EECA, в топ-150 по инженерным и физическим наукам предметного рейтинга THE. Также Политех в списке лучших вузов в сфере гуманитарных наук по версии RAEX. И уже второй год подряд - а это дорогого стоит - Политех стал лучшим вузом Санкт-Петербурга по версии премии "Признание и Влияние" портала "Фонтанка.ру". В этом году политехники стали обладателями премий правительства, грантов и стипендий президента РФ. Кроме того, я поздравляю наших студентов с победой на международном чемпионате металлургов Metal Cup.

Очень своевременно в 2020 году в Политехе открылась уникальная профессиональная телестудия, которая позволила нам не только разнообразить форматы ввидеконтента для наших студентов и сотрудников, но и провести большие федеральные прямые эфиры. Можно долго перечислять наши достижения. Я верю, что в этом году мы их будем только приумножать.

Минувший год выдался очень сложным для системы образования из-за пандемии. Удалось ли сохранить качество обучения на удаленке? Будут ли дистанционные методики обучения применяться в дальнейшем?

Андрей Рудской: У Политеха есть большой опыт в области онлайн-образования. В 2014 году мы стояли у истоков создания ведущей национальной платформы "Открытое образование". Политех входит в число немногочисленных российских вузов, у которых заключено соглашение о сотрудничестве с международной платформой открытого образования Coursera. С 2015 года мы поэтапно внедряли онлайн-курсы в рамках смешанной модели обучения (онлайн-обучение внедрено во все программы бакалавриата, специалитета, магистратуры).

В это непростое время вместе с рядом ведущих университетов России мы предоставили на бесплатной основе доступ к более чем 100 нашим онлайн-курсам, которыми воспользовались около миллиона российских и зарубежных студентов.

Я считаю, что мы приняли правильное решение - выстроили дистанционное обучение таким образом, чтобы процесс был прозрачным, контролируемым, что позволило быть уверенными в том, что образовательные услуги для наших студентов оказаны в полном объеме и нужного качества. Запись лекций, консультации, промежуточная и итоговая аттестации проводятся в формате вебинара в специально создаваемых на порталах Политеха вебинарных комнатах Microsoft Teams.

Кроме того, нам удалось в дистанционном формате организовать процесс проведения лабораторных и практических работ для инженерных и технических направлений подготовки. На протяжении четырех лет подобный формат реализуется на базе Северо-Западного межвузовского регионального учебно-научного центра "СПбПУ-ФЕСТО". Проект объединяет через интернет вузовские лаборатории мехатроники и предоставляет дистанционный доступ к ним студентам всех участвующих университетов, а их на данный момент более двадцати.

Политех знаменит своими международными проектами. Как они осуществлялись в условиях закрытых границ?

Андрей Рудской: Несмотря на пандемию и отсутствие возможности организации взаимных визитов, мы остаемся на связи с зарубежными партнерами и продолжаем вести активную совместную работу. Мы реализуем исследовательские проекты по программам БРИКС и приграничного сотрудничества, а также несколько крупных международных грантов с коллегами из Бельгии, Китая, Индии, Германии. Несмотря на санкции и достаточно сложную обстановку в мире, нам удалось сохранить масштабные международные исследовательские проекты. Активно на площадке официального Представительства СПбПУ в Шанхае развиваются контакты с азиатскими промышленными гигантами, расширились партнерства с отраслевыми исследовательскими институтами КНР.

Известно, что СПбПУ провел целую серию онлайн-встреч и участвовал в форумах. В частности, вуз принял участие в образовательной выставке EURIE, провел встречи с Национальной школой инженеров Сент-Этьен, Университетом в Лионе, установил партнерские отношения с университетом Ла-Риохи, Лиепайским университетом. Можно долго перечислять все международные мероприятия Политеха в 2020 году, но на ваш взгляд, как можно их охарактеризовать с качественной точки зрения? И вообще, каковы особенности проведения международных вузовских мероприятий онлайн?

Андрей Рудской: Пандемия, как это ни парадоксально, дала нам возможности для новых форм сотрудничества и решений для продуктивной совместной работы. Один из крупнейших международных проектов Политехнического университета - Международная политехническая летняя школа - в 2020 году полностью прошла в режиме онлайн. Она приняла на своей площадке около 400 участников, которые могли выбрать интересующее их направление среди более чем 20 образовательных программ. Ничто не помешало Политеху принять на своей площадке Международную неделю моделирования, которая более тридцати лет проводится под эгидой Европейского консорциума математики и промышленности. Знаковое событие для математиков всего мира с большим успехом прошло в режиме онлайн.

А уже в январе этого года в Политехе стартовала Международная политехническая зимняя школа, к которой в дистанционном режиме подключились более 150 иностранных студентов. И на летних, и на зимних школах у нас есть совместные образовательные программы с зарубежными партнерами из Германии, Японии, Финляндии, Франции и других стран.

Осенью вместе с Университетом Кадиса успешно провели Вторую российско-испанскую неделю языка и культуры. Виртуальный формат не помешал ей стать одним из крупнейших мероприятий России и Испании в области культуры и образования: в общей сложности для участия во Второй российско-испанской неделе записались почти 800 человек из 33 стран мира.

А как велась научная работа в пандемию? Можно ли отметить какие-то знаковые открытия?

Андрей Рудской: Конечно, из-за пандемии ученые по всему миру испытывают проблемы с доступом в лаборатории, а ведь многие эксперименты требуют значительных временных затрат и часто не могут быть прерваны. Но в Политехе мы стараемся выстроить график посещения лабораторий в полном соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Также у исследователей появилось больше временных возможностей для написания научных статей и организации коллабораций с зарубежными учеными.

Хочу отметить ряд интересных достижений в области фундаментальных и прикладных наук. Так, ученые Политеха совершили значимое открытие в области физики тепловых процессов - обнаружили новое физическое явление, получившее название "баллистический резонанс". Суть явления заключается в том, что механические колебания могут возбуждаться без внешнего воздействия - исключительно за счет внутренних тепловых ресурсов системы. Это открытие дает возможность разрабатывать новые методы исследования тепловых процессов на микроуровне.

Также мы активно развиваем направление life science. Ученые СПбПУ разработали математические модели для предсказания важных экономических признаков сельскохозяйственного растениеводства. Это поможет селекционерам в получении культур максимально высокого качества. А центр "RASA-Политех" совместно с коллегами из Бельгии сделали шаг в развитии технологии редактирования генома. Это ключ к тому, чтобы в будущем была возможность устранять дефекты ДНК, а значит, лечить, по сути, неизлечимых больных.

Теперь о космосе: в рамках реализации программы Роскосмоса Space-π мы разрабатываем низкоорбитальные (примерно до 500 километров) космические аппараты - наносаты в формате унифицированной платформы кубсатов. К развитию проекта мы привлекаем даже школьников, интересующихся наукой, и в частности космосом.

На днях в Первом Санкт-Петербургском государственном медицинском университете имени академика И.П. Павлова была проведена первая в России операция на органах шеи с применением технологий дополненной реальности. Хирурги использовали приложение для очков дополненной реальности, разработанное специалистами научной группы из Института прикладной математики и механики Политеха. Уверен, что за этой технологией будущее.

Кроме того, я рад, что инновационные разработки наших ученых внедряются в инфраструктуру кампуса Политеха. В декабре 2020 года инновационный фильтр очистки поверхностного стока (ФОПС) был установлен около научно-исследовательского корпуса "Технополис Политех". ФОПС представляют собой фильтрующие патроны, внутри которых находятся очищающие материалы. В ближайшем будущем планируется оснастить новыми фильтрами еще около десятка канализационных люков на этом участке кампуса.

Ваши ученые также занимались разработками препаратов от коронавирусной инфекции. Можно ли похвастаться достижениями в этом направлении?

Андрей Рудской: Считаю, что Политех внес значительный вклад в борьбу с пандемией. Сотрудники Центра компетенций НТИ СПбПУ совместно с экспертами Института биомедицинских систем и биотехнологий СПбПУ и НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева разработали математическую модель распространения коронавирусной инфекции. Руководит проектом по созданию математической модели проректор по перспективным проектам СПбПУ профессор Алексей Боровков. Данная модель была масштабирована на регионы, благодаря чему удалось обеспечить оперативность в принятии управленческих решений в борьбе с пандемией.

Наш Институт биомедицинских систем и биотехнологий совместно с коллегами из НИИ гриппа и университета Мэриленда (США) разрабатывают РНК-вакцину от коронавируса. В качестве основы для препарата используются самореплицирующиеся РНК, которые с точки зрения внедрения в производство экономичнее других видов вакцин при сопоставимом уровне эффективности. Это очень важно, так как в условиях пандемии нужно масштабировать вакцины на миллионы доз, что трудно осуществить. Вакцина, которую разрабатывают наши ученые, может реплицироваться, а следовательно, изначальная доза препарата, которую нужно ввести, будет меньше. Сейчас научная группа находится на стадии НИОКР, уже рассматриваются несколько вариантов упаковки для вакцины, которая обеспечит ее доставку в организм. Первые испытания начнутся летом 2021 года.

Чего ждать от Политеха в этом году? Продолжатся ли мероприятия в общественном пространстве "Точка кипения - Политех"? Какие еще масштабные проекты готовит вуз?

Андрей Рудской: Политех активно сотрудничает с промышленными партнерами, и, конечно, наша цель - подготовить востребованные кадры для высокотехнологичных предприятий. Так, в ноябре 2020 года открылось студенческое конструкторское бюро "Силовые машины - Политех". Мы совместными усилиями оборудовали конструкторское бюро, чтобы продолжить планомерную работу по обучению студентов через науку и практику, по повышению их профессиональных знаний и навыков на всех стадиях подготовки. Это поможет студентам определиться с карьерными предпочтениями, приобрести бесценный опыт и конкурентные преимущества еще на старте профессиональной деятельности, чтобы они могли понимать философию той организации, куда придут после вуза. Наша "Точка кипения" станет площадкой фестиваля Science Slam Polytech, где ведущие ученые расскажут о главных научных идеях современности и собственных научных исследованиях. Всего в текущем году там пройдет более 100 мероприятий, в том числе Летняя студенческая школа, где будет организована работа в командах по принципу "от идеи до прототипа".

Как вуз будет отмечать день рождения? Могут ли студенты рассчитывать на поблажки от преподавателей 19 февраля?

Андрей Рудской: После года пандемийных ограничений я уверен, что в день рождения нашей alma mater мы все ждем Праздника, олицетворяющего собой не только любовь к родному вузу, но и наше стремление к единству и сплоченности. И хотя в этот раз мы не сможем провести наш традиционный студенческий бал, мы приглашаем всех желающих стать участниками наших многочисленных праздничных мероприятий в кампусе университета в офлайн- и онлайн-форматах. А лучшим подарком для каждого студента и преподавателя считаю долгожданное всеми начало занятий в очной форме!

"Российская газета" сердечно поздравляет Санкт-Петербургский политехнический университет, один из старейших и крупнейших технических вузов страны, со 122-летием!