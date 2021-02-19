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19.02.2021 09:28
Рубрика: В мире

Президент Киргизии назвал отношения республики с Россией союзническими узами

Текст: Артем Петров (Бишкек)

Президент Киргизии Садыр Жапаров в преддверии визита в РФ опубликовал в официальном издании правительства КР статью, посвященную отношениям республики с Россией.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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В публикации под названием "Союзнические узы" глава государства, в том числе, дал свою оценку уровню сотрудничества между странами и рассказал о роли, которую в жизни киргизстанцев играет русский язык.

"Много лет Кыргызстан жил и развивался рука об руку с Россией, эти нерушимые связи исторически занимают прочное положение в материальном и духовном фундаменте нашей государственности… Русский язык является коммуникативным инструментом, открывающим поистине безграничные возможности для постижения современной литературы, культуры. Основную информацию мы получаем на русском языке. Одновременно и в продвижении государственного языка отмечается значительный прогресс - им владеют молодежь, певцы, актеры, на нем пишутся законы, вывески, и кыргызский язык должен развиваться не в ущерб русскому.

Русский - не только официальный, но и язык межнационального общения в стране. Он хорошо защищен на законодательном уровне, его статус закреплен в нашей Конституции, и я, как президент и гарант прав и свобод человека и гражданина, решительно против любых попыток политических манипуляций в этом вопросе", - говорится в статье.

Президент КР предложил продлить сроки проведения перекрестного года РФ и КР, мероприятия которого должны были состояться в 2020-м, но были либо отменены, либо отложены из-за пандемии коронавируса.

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"От имени многонационального народа Кыргызстана я предлагаю продлить сроки проведения перекрестного года. Уверен, что найду поддержку в этом вопросе со стороны российского руководства", - отмечается в публикации.

"Хочу особо отметить, что для Кыргызстана вопрос о месте и роли России носит не теоретический, а вполне практический характер. Заинтересованность в тесном сотрудничестве в большой мере определяется нашими национальными интересами. Они, как известно, связаны с дальнейшим укреплением государственного суверенитета Кыргызской Республики, обеспечением безопасности, сохранением межнационального мира и согласия, стимулированием развития в стране духовной и гуманитарной сфер", - подчеркивается в статье президента.

Как ранее сообщалось, визит президента КР в Россию запланирован 24-25 февраля. Это будет первая зарубежная поездка Садыра Жапарова в качестве главы государства.

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