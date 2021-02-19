Разработчики "Азовца" решили создать БМП "Вавилон"

На Украине разрабатывается боевая машина пехоты "Вавилон". "Український мілітарний портал" опубликовал некоторые подробности об этой "новинке".

Сообщается, что для БМП создается гибридная силовая установка с дизельным двигателем мощностью 1000 л.с. Предусматривается несколько режимов работы, в том числе только на электрическом приводе.

Защита обеспечена "комбинированным композитным разнесенным бронированием, решетчатыми экранами".

Боевой модуль с вооружением будет необитаемым. Кроме автоматической пушки включен 12,7-мм пулемет и противотанковые управляемые ракеты.

Подчеркивается, что обеспечена возможность перезарядки без открывания люков, причем как основного вооружения, так и пусковой установки ПТУР.

Система управления огнем будет оснащена телевизионными камерами, лазерным дальномером, цифровым баллистическим вычислителем и автоматом сопровождения цели.

Якобы, для машины уже спроектированы автономный энергоагрегат, система стабилизации бортовой сети и климатическая установка с кондиционером.

Разработчики надеются, что их шасси сможет стать основой не только для БМП "Вавилон", но и для таких машин как 2С3 "Акация", 2С1 "Гвоздика" ЗСУ-23-4 "Шилка", 2С6 "Тунгуска".

В качестве доказательства успешного продвижения проекта представлена фотография макета, правда, в натуральную величину. Динамическая защита, вооружение и прицелы - ненастоящие, и есть большие сомнения, что конструкция может двигаться. Военные эксперты уверены, что перед нами абсолютно нежизнеспособный проект, который в принципе невозможно реализовать в условиях разрушенного промышленного потенциала Украины. Эту мысль подтверждает тот факт, что разработчики "Вавилона" уже имели провалы с печально известной бронемашиной "Азовец" и танком "Тирекс".