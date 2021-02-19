На фасадах гостиниц в Москве разместили плакаты о раздельном сборе отходов

Первыми объектами, которые украсили плакаты на экологическую тему, в столице стали медиафасады гостиниц "Космос" и "Ханой-Москва". На их стенах появились плакаты в советской стилистике, пропагандирующие раздельный сбор отходов. Об этом сообщает пресс-служба департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы.

По данным пресс-службы, места выбраны не случайно - северо-восток города стал первой территорией, где появились плакаты в советском стиле, призывающие жителей к сортировке мусора. Их можно найти на остановках общественного транспорта, стендах на улицах, в МФЦ, зданиях районных управ и ГБУ "Жилищник" и прочих территориях. По данным департамента, у этой акции был успех.

- Яркие плакаты с лозунгами, напоминающие советские плакаты из прошлого - один из способов легко и ненавязчиво напомнить москвичам правила раздельного сбора: вторсырье в синий бак, органику и загрязненные отходы - в серый. Плакаты привлекают внимание, правила на них легко запомнить, а красочные картинки понравятся не только взрослым, но и детям. Теперь, когда плакаты украсили медиафасады двух гостиниц в СВАО, их смогут увидеть не только жители округа, но и другие горожане, - рассказали в пресс-службе департамента. - В этом году планируется разместить плакаты в советском стиле и в других округах города, чтобы они призывали жителей присоединиться к раздельному сбору.

Напомним, что по данным комплекса городского хозяйства столицы, в 2020 году количество отправленного на переработку вторсырья увеличилось в полтора раза. Всего было отправлено более 800 тысяч тонн вторсырья. Это значит, что на полигоны отправилось меньше отходов, и этот показатель будет уменьшаться и дальше при условии, что все больше горожан будут разделять мусор и ответственно относиться к окружающей среде.