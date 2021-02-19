Под Белгородом завели дело из-за ремонта школы горючими материалами

Прокуратура Новооскольского района Белгородской области провела проверку после капитального ремонта средней общеобразовательной школы № 3. Как отметили в ведомстве, стены здания были облицованы горючими панелями.

Это установили в ходе лабораторных испытаний, после чего завели уголовное дело. В облпрокуратуре отметили, что теперь администрация школы и муниципалитета, а также службы МЧС предпринимают все необходимое, чтобы не допустить пожара в школе.

Тем временем, опасные панели будут заменять на другие - график демонтажа и работ по облицовке уже разработан и реализуется.