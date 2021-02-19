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19.02.2021 17:36
Рубрика: Происшествия

СК проверит сообщение о нападении стаи собак на ребенка под Воронежем

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)

История о нападении стаи бродячих собак на девочку в городе Семилуки заинтересовала Следственный комитет.

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Как сообщили в СК, организована проверка по сообщениям СМИ о том, что 17 февраля 2021 года ребенка атаковали бездомные псы, один из них укусил девочку. Животных отогнал прохожий. Отмечается, что проблема бродячих собак для Воронежской области очень актуальна.

"Следователи выполнят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств, изложенных в публикациях. Будет дана объективная правовая оценка сложившейся ситуации, в том числе действиям должностных лиц органов местного самоуправления. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении управления Следственного комитета по Воронежской обласит.

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