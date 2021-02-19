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19.02.2021 17:10
Рубрика: Происшествия

В Костроме главу СИЗО обвинили в ремонте квартиры силами подчиненных

Текст: Анна Скрипка (Кострома)

Начальник следственного изолятора №2 УФСИН России по Костромской области стал фигурантом уголовного дела: его обвиняют в четырех эпизодах "превышения должностных полномочий". Как сообщили в СУ СКР по региону, следователи установили, что в 2019 году руководитель неоднократно привлекал подчиненных к ремонту своей квартиры в Галиче.

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Сотрудники работали там в служебное время. Кроме того, как выяснилось, часть строительных материалов для ремонта приобреталась и перевозилась за счет изолятора.

Помимо этого, следователи установили, что начальник СИЗО два года подряд выписывал премии сотрудникам, однако часть их забирал себе, получив таким образом свыше 150 тысяч рублей.

Теперь начальник СИЗО арестован, а расследование уголовного дела продолжается.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область

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