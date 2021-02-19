В Костроме возбуждено дело о призывах к массовым беспорядкам

В отношении жителя Костромы возбуждено уголовное дело за призывы к массовым беспорядкам, погромам и поджогам.

- Следствие установило, что с августа 2018-го по апрель 2020 года 31-летний мужчина со своего мобильного телефона выходил в интернет и систематически размещал в новостных лентах в одной из соцсетей публичные призывы к массовым беспорядкам, сопровождающимся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия и к участию в них, а также призывал к насилию над гражданами, - рассказала официальный представитель следственного управления СК РФ по Костромской области Ольга Вакурова.

По ее словам, факты призыва к беспорядкам выявили сотрудники регионального УМВД. На основании представленных ими материалов следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело по части 3 статьи 212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам и к участию в них, а равно призывы к применению насилия над гражданами).

В ближайшее время подозреваемому будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.