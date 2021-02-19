В Подмосковье местный житель ограбил 9 частных домов

В Павловском Посаде местный житель совершил кражи из 9 недостроенных домов. Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что злоумышленник в период с июля по декабрь 2020 года с помощью гвоздодера повреждал замки входных дверей, проникал в гаражные помещения и строящиеся дома, откуда похищал электроинструменты, садовую технику и велосипеды.

Таким образом, мужчина совершил 9 краж в городском округе Павловский Посад. Общая сумма материального ущерба составила более 250 тысяч рублей. Полицейские МО МВД России "Павлово-Посадский" задержали вора по месту жительства. Им оказался ранее неоднократно судимый 46-летний местный житель. Возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ "Кража".

При обыске квартиры задержанного изъята часть похищенного имущества, остальное злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

Фигуранту судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.