Владимирским пенсионерам продлили режим самоизоляции

Глава Владимирской области внес изменения в указ о введении повышенной готовности. Самоизоляция для лиц старше 65 лет продлена по 7 марта.

Ограничение не распространяется на пенсионеров, прошедших вакцинацию или переболевших COVID и имеющих справку о наличии антител.

Социальные службы продолжают доставку пожилым людям продуктов и предметов первой необходимости, напомнили в администрации региона. За помощью можно обращаться круглосуточно по телефонам 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. Также в службу срочной социальной помощи можно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или 8-800-100-81-28 - с мобильного.