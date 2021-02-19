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19.02.2021 14:20
Рубрика: Власть

Андрей Травников: Новосибирский район динамично развивается

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В Новосибирском районе состоялось собрание трудовых коллективов и общественности, посвященное итогам работы в 2020 году и планам на 2021 год. Участие в нем принял глава региона Андрей Травников.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

Губернатор отметил, что в настоящее время Новосибирский район и город Новосибирск живут и развиваются как единый организм. На территории района реализуются такие важные для всего региона проекты, как СКИФ, Федеральный медицинский детский реабилитационный центр, реконструкция аэропорта Толмачево, Восточный обход. Кроме того, на ближайшем заседании Совета по инвестициям будут рассматриваться новые крупные инвестпроекты.

Фото: Правительство Новосибирской области
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- У этой агломерации серьезное будущее в связи с тем, что, хотя в областной столице возможности для развития территории еще есть, мы понимаем, что с каждым годом их будет все меньше. Поэтому многие проекты - и жилищные, и инвестиционные, важные федеральные проекты - переходят на территорию Новосибирского района. Самая главная задача - обеспечить баланс интересов: учесть интересы жителей (сегодняшних и будущих, потому что сюда будут приезжать люди), учесть интересы инвесторов и крупных строек - региональных и федеральных, - отметил глава региона.

Специфической проблемой района является регулирование деятельности садоводческих и дачных товариществ. Этому вопросу Андрей Травников предложил уделить внимание на федеральном уровне - вынести ее отдельным блоком на обсуждение в Совете муниципальных образований при президенте России.

- Предлагаю, пользуясь тем, что мэр наукограда Кольцово Николай Красников является членом этого Совета, сформировать рабочую группу и вынести решение этих проблем на федеральный уровень, - заявил Андрей Травников.

Собрание прошло в Доме ученых Краснообска. В нем приняли участие председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, депутаты Государственной думы и регионального заксобрания.

Справка "РГ"

В 2020 году население Новосибирского района выросло на 6 тысяч человек - почти до 150 тысяч. На развитие экономики и социальной сферы было направлено 37 миллиардов рублей. Инвестпортфель района состоит из 160 проектов с общим объемом инвестиций более 135 миллиардов рублей. Доля района в общем объеме введенного в регионе жилья составляет 24 процента.

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