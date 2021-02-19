АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало помощь больницам Томской области

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало благотворительную помощь медицинским учреждениям Томской области. Предприятие выделило 5,7 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для ОГБУЗ "Молчановская районная больница" и ОГАУЗ "Томская районная больница".

Материально-техническая база Молчановской районной больницы пополнилась видеоэндоскопической системой, предназначенной для обследования пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Разрешение экрана системы позволяет визуализировать малейшие отклонения и тем самым диагностировать заболевания на ранних стадиях. Также технические характеристики нового оборудования дают возможность создания архивов результатов обследований и их хранения. Это позволяет оптимизировать временные затраты врачей для ознакомления с историей болезни, своевременно актуализировать планы лечения и следить за развитием состояния пациента в динамике.

Кроме того, для больницы был приобретен автоматизированный гематологический анализатор, предназначенный для быстрого и точного измерения количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина в крови. Также в арсенале медучреждения - анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с широким спектром применения и две травматологических укладки, предназначенных для фиксации, транспортировки, перевязки пациентов. Кроме того, на средства предприятия закуплены медицинские расходные материалы, специализированная мебель, оборудование для дополнительного обследования.

Для организованного на базе Томской районной больницы госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией закуплены механические и автоматические тонометры, а также шприцевые (инфузионные) насосы. Инфузоматы позволяют обеспечивать внутривенное введение лекарств в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии, в том числе и для оказания помощи больным с тяжелой формой болезни.

С начала пандемии АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказывает поддержку медицинским учреждениям в регионах присутствия. За 2020 год помощь в приобретении средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, специализированного оборудования, ремонте помещений для размещения пациентов с COVID-19 была оказана 7 крупным медицинским учреждениям Томской и Омской областей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"