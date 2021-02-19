АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало помощь больницам Томской области

Новости

Мясников развеял популярный миф о кофе 07:15
Байден пообещал оказать Техасу дополнительную помощь 07:09
Власти Франции разрешат проведение фестивалей с участием пяти тысяч человек 06:50
Число жертв непогоды в США увеличилось до 34 человек 06:01
Сенатор от Техаса назвал ошибкой свой отпуск во время ЧП в родном штате 05:21
Власти Израиля продлили ограничения на въезд в страну 04:59
В ДРК заявили о росте числа новых случаев лихорадки Эбола 04:07
Мадуро заявил о начале вакцинации "Спутником V" в Венесуэле 03:47
Вирусолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России весной 03:45
Маск вернулся на первое место в списке богатейших людей по версии Bloomberg 03:14
Девять человек пострадали от взрыва газа в Нью-Йорке 03:00
Байден поздравил НАСА с успешной посадкой марсохода Perseverance 02:42
NASA: Марсоход испытает оборудование для новых миссий 02:41
На Украине ужесточат карантин из-за роста числа случаев СОVID-19 02:17
Остановленные НПЗ в Техасе вернутся к работе 01:57
В Техасе заканчиваются запасы еды и воды 01:41
Из-за морозной погоды закрылись автомобильные заводы в США и Мексике 01:08
Times: Более 7 тысяч боевиков ДАИШ появились в Ираке во время пандемии 00:59
Пентагон: США не пойдут на поспешный вывод войск из Афганистана 00:42
Airbus потерял более миллиарда евро из-за глобального спада авиаперевозок 00:38
В штате Нью-Йорк 23 человека скончались после вакцинации от COVID-19 00:15
Захарова прокомментировала возможный разрыв отношений с ЕС 00:11
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте 18.02.2021
Астрофизики разгадали тайну загадочных радиовсплесков из далеких галактик 18.02.2021
Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых структур 18.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
19.02.2021 06:39

АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало помощь больницам Томской области

 АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказало благотворительную помощь медицинским учреждениям Томской области. Предприятие выделило 5,7 млн рублей на приобретение медицинского оборудования для ОГБУЗ "Молчановская районная больница" и ОГАУЗ "Томская районная больница".

Материально-техническая база Молчановской районной больницы пополнилась видеоэндоскопической системой, предназначенной для обследования пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Разрешение экрана системы позволяет визуализировать малейшие отклонения и тем самым диагностировать заболевания на ранних стадиях. Также технические характеристики нового оборудования дают возможность создания архивов результатов обследований и их хранения. Это позволяет оптимизировать временные затраты врачей для ознакомления с историей болезни, своевременно актуализировать планы лечения и следить за развитием состояния пациента в динамике.

Кроме того, для больницы был приобретен автоматизированный гематологический анализатор, предназначенный для быстрого и точного измерения количества лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов и гемоглобина в крови. Также в арсенале медучреждения - анализатор окиси углерода выдыхаемого воздуха с широким спектром применения и две травматологических укладки, предназначенных для фиксации, транспортировки, перевязки пациентов. Кроме того, на средства предприятия закуплены медицинские расходные материалы, специализированная мебель, оборудование для дополнительного обследования.

Для организованного на базе Томской районной больницы госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией закуплены механические и автоматические тонометры, а также шприцевые (инфузионные) насосы. Инфузоматы позволяют обеспечивать внутривенное введение лекарств в реанимационных отделениях и отделениях интенсивной терапии, в том числе и для оказания помощи больным с тяжелой формой болезни.

С начала пандемии АО "Транснефть - Западная Сибирь" оказывает поддержку медицинским учреждениям в регионах присутствия. За 2020 год помощь в приобретении средств индивидуальной защиты, лекарственных препаратов для лечения коронавирусной инфекции, специализированного оборудования, ремонте помещений для размещения пациентов с COVID-19 была оказана 7 крупным медицинским учреждениям Томской и Омской областей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Кемеровская область СФО Красноярский край СФО Новосибирская область СФО Омская область СФО Томская область

Главное сегодня

Марсоход Perseverance совершил посадку на Марс
Washington Post: Дипломаты США попросили привить их вакциной "Спутник V"
Путин назвал невосполнимой утратой уход из жизни Мягкова
Чартеры на курорты Египта могут возобновить в марте
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному