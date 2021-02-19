Появилось видео взрыва фейерверка у машины спикера горсовета Красноярска

Красноярская полиция опубликовала съемку с камеры наблюдения, установленной у здания городской администрации Красноярска. На кадрах видно, как подожженный фейерверк прилетает в белую иномарку, подъехавшую к крыльцу. В автомобиле в этот момент находилась Наталья Фирюлина - председателя горсовета Красноярска.

Напомним, что в результате инцидента никто не пострадал. Тем временем сотрудники полиции ведут розыск мужчины, бросившего в машину главы горсовета пиротехническое устройство.

- Следственной частью городского управления полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации "Хулиганство". Санкция данной статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы", - рассказали в пресс-службе полиции.