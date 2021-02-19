СУЭК помогла с оснащением школьного спортзала в Кузбассе

Компания "СУЭК-Кузбасс" (входит в СУЭК Андрея Мельниченко) в рамках программы "СУЭК: 20 лет роста и созидания" оказала помощь МББУ "Основная общеобразовательная школа № 19" города Ленинска-Кузнецкого в оборудовании спортивного зала.

С просьбой о помощи к угольщикам как к социальным партнерам обратились родители и администрация этого учебного заведения. Школа традиционно славится в городе своими спортивными успехами в различных соревнованиях. С 2018 года здесь начал активно развиваться футбол. Появился свой футбольный клуб "Кристалл". Сегодня в нем под руководством тренера Дмитрия Притужалова занимаются полсотни школьников, начиная с первого класса. Футбол пользуется у ребят большой популярностью, поэтому возникла идея создать на базе школы отделение дополнительного образования по данному виду спорта. Такой статус помог бы минимум в два раза увеличить количество занимающихся и поспособствовал обеспечению клуба необходимым игровым инвентарем.

Но для получения статуса отделения допобразования нужна соответствующая материальная база. В частности, установка добавочного освещения спортзала для проведения качественных тренировок в вечернее время, оборудование раздевалок скамейками и индивидуальными кабинками. Помогли в решении этих вопросов компания "СУЭК-Кузбасс", ПЕ Энергоуправление и ООО "Трансмаш". В короткие сроки в раздевалках было установлено 20 кабинок, несколько новых скамеек и параллельно заменены дверные коробки. Приобретено и смонтировано в спортзале тридцать самых современных светодиодных светильников.

- Мы благодарны угольщикам за оказанную помощь, - говорит директор школы Дмитрий Залазаев. - Она нужна в целом школе. По факту ведь улучшены условия не только для футболистов, но и для всех учащихся. Теперь вещи, одежда ребят, пришедших на уроки физкультуры, не раскидываются, а аккуратно висят в шкафчиках. Это элемент культуры. Хороший ровный свет в зале и в утренние часы, и в вечерние. Глаза не так устают. Важно для здоровья. Ну и те же футболисты, видя, как о них заботятся, более старательно относятся к тренировкам.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс

Сами ребята действительно стремятся на тренировках усердно выполнять все команды тренера. В числе воспитанников команды есть и девочка - Галина Лебедева. Говорит, что в футбол пришла случайно - смотрела, как играют мальчишки и тоже решила попробовать. Понравилось. Любит заниматься обводкой соперников, делать финты мячом. Мечтает стать футбольным тренером.

Создание современной инфраструктуры для занятия спортом, продвижение здорового образа жизни, проведение и поддержка различных детско-юношеских турниров, таких, как региональный фестиваль "Равнение на Победу", областной турнир по волейболу "Весенняя капель", футбольные состязания в честь Дня защиты детей и на призы Деда Мороза - в числе приоритетных социальных программ СУЭК в Кузбассе. И в юбилейный год в регионе состоится целый ряд масштабных спортивных мероприятий посвященных 20-летию крупнейшей угледобывающей компании страны.

Справка

СУЭК - одна из ведущих угледобывающих компаний мира, крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из основных производителей тепла и электроэнергии в стране, один из ведущих стивидоров России. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 14 регионах России. На предприятиях СУЭК работают более 77 000 человек. Основной акционер - Андрей Мельниченко.

Материал подготовлен пресс-службой СУЭК-Кузбасс