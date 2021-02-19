В Красноярске неизвестный бросил фейерверк в машину главы горсовета

Сегодня утром на парковке около здания городской администрации неизвестный бросил пиротехническое изделие в машину председателя горсовета Натальи Фирюлиной.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю, на место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа:

- В дежурную часть МУ МВД России "Красноярское" поступило сообщение о том, что около здания городской администрации неизвестный мужчина бросил зажженное пиротехническое изделие в сторону автомобиля председателя Красноярского городского совета депутатов, - говорится в сообщении.

Известно, что во время инцидента Наталия Фирюлина находилась на пассажирском сиденье автомобиля и собиралась выйти из него. Детонация фейерверка не причинила никому вреда, а бросивший его мужчина быстро скрылся. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего - опрашивают возможных очевидцев и просматривают записи с камер наблюдения.

Полицейскими организован комплекс мероприятий, направленных на установление злоумышленника и его задержание.