Задержан хулиган, кинувший петарду в машину главы горсовета Красноярска

В Красноярске задержали подозреваемого в "обстреле" петардой машины у здания администрации города. В автомобиле в тот момент находилась председатель Горсовета Наталья Фирюлина.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк. По обвинению в хулиганстве мужчине может грозить до 7 лет колонии.

Напомним, инцидент произошел сегодня утром на парковке возле здания администрации Красноярска. В сторону автомобиля неизвестный бросил зажженную петарду. В результате никто не пострадал, происшествие зафиксировали камеры видеонаблюдения.