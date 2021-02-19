Сообщника Доку Умарова могут осудить на третий пожизненный срок

Следствие назвало Тазиев руководителем преступного сообщества, который совершал преступления вместе с Доку Умаровым.
У Тазиева очень длинный список тяжких уголовных статей - "организация преступного сообщества", "бандитизм", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего", "убийство", "умышленное повреждение имущества", "незаконный оборот оружия", "незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств".
Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. По их версии, Тазиев вместе с Доку Умаровым в октябре 2007 года создал преступное сообщество и руководил им до июня 2010 года.
С сентября 2009 года по март 2010 года на территории Ингушетии Тазиев неоднократно нападал на сотрудников МВД, военнослужащих Министерства обороны, убивал жителей села Барсуки Назрановского района Ингушетии. В СК говорят, что от рук этого человека два человека погибли, 24 получили ранения.
По этому уголовному делу признаны потерпевшими 130 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких родственников. По уголовному делу Тазиева 8 человек объявлены в федеральный и международный розыски.
В СК напомнили, что за преступления банды Тазиева с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников этого преступного сообщества. Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.
Но для СК это еще не конец работы. Расследование уголовного дела продолжается, разыскиваются другие участники банды.
- В настоящее время проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества, - сказали в СК. - Прокуратура согласилась с работой следствия. Дело Тазиева с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.
Напомним, что Тазиев уже не один раз выслушал приговоры - за совершение преступлений террористической направленности он дважды осужден и приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.