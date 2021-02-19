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19.02.2021 18:38
Рубрика: Происшествия

Сообщника Доку Умарова могут осудить на третий пожизненный срок

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет России по Северо-Кавказскому федеральному округу объявил о том, что отправил в военный суд расследование уголовного дела против Али Тазиева. Этот человек уже осужден дважды на пожизненный срок. Впереди его ждёт третий суд.

Следствие назвало Тазиев руководителем преступного сообщества, который совершал преступления вместе с Доку Умаровым.

Фото: ТАСС
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У Тазиева очень длинный список тяжких уголовных статей - "организация преступного сообщества", "бандитизм", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа и военнослужащего", "убийство", "умышленное повреждение имущества", "незаконный оборот оружия", "незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете. По их версии, Тазиев вместе с Доку Умаровым в октябре 2007 года создал преступное сообщество и руководил им до июня 2010 года.

С сентября 2009 года по март 2010 года на территории Ингушетии Тазиев неоднократно нападал на сотрудников МВД, военнослужащих Министерства обороны, убивал жителей села Барсуки Назрановского района Ингушетии. В СК говорят, что от рук этого человека два человека погибли, 24 получили ранения.

По этому уголовному делу признаны потерпевшими 130 сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких родственников. По уголовному делу Тазиева 8 человек объявлены в федеральный и международный розыски.

В СК напомнили, что за преступления банды Тазиева с 2011 по 2020 год осуждены и приговорены к срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы более 20 участников этого преступного сообщества. Уголовное преследование в отношении 12 боевиков прекращено в связи с их смертью.

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Но для СК это еще не конец работы. Расследование уголовного дела продолжается, разыскиваются другие участники банды.

- В настоящее время проверяется причастность еще ряда лиц, устанавливаются их роль и действия в составе преступного сообщества, - сказали в СК. - Прокуратура согласилась с работой следствия. Дело Тазиева с утвержденным заместителем Генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлено в Южный окружной военный суд.

Напомним, что Тазиев уже не один раз выслушал приговоры - за совершение преступлений террористической направленности он дважды осужден и приговорен к наказанию в виде пожизненного лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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