В КБР мужчину заподозрили в истязаниях двоих детей

В городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии 31-летнего мужчину задержали по подозрению в систематическом избиении двоих детей 2016 и 2019 годов рождения. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по КБР, подозреваемый избивал маленьких детей своей сожительницы будучи пьяным.

- По версии следствия, 31-летний мужчина с октября 2020 года по февраль 2021, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносил побои малолетним детям, используя их беспомощное состояние, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Также отмечается, что своими действиями он причинял им не только физическую боль, но и психологические страдания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по пунктам "а" и "г" части 2 статьи 117 УК РФ "Истязание". Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы.