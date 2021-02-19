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19.02.2021,  
13:48
Текст:  Светлана Песоцкая (Калининградская область) ,  Светлана Цыганкова (Мурманская область)

15 кораблей Балтийского флота провели учебный артиллерийский бой

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Корабли Балтийского флота провели артиллерийские стрельбы по мишеням, имитирующим боевые корабли и средства воздушного нападения условного противника, в морских полигонах в Калининградской области.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, в маневрах участвовали более 15 боевых кораблей флота. В том числе - корветы "Бойкий" и "Сообразительный", малые ракетные корабли "Советск", "Мытищи", "Зеленый Дол", "Серпухов", "Пассат", ракетные катера, а также малые противолодочные корабли, базовые и рейдовые тральщики.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
На главной базе Балтфлота начали колоть лед для прохода боевых кораблей

Помимо розыгрыша артиллерийского боя, экипажи кораблей отработали электронные ракетные пуски по воздушным целям. "Вражеское нападение" с воздуха имитировали самолеты и вертолеты морской авиации Балтийского флота.

В это время радиотехники боевых частей кораблей во взаимодействии с боевыми расчетами артиллерии отработали отражение ударов управляемым оружием. Они выполнили постановки ложных целей комплексом пассивных помех ближнего рубежа.

Попутно экипажи тренировались в поиске и слежении за подводными лодками условного противника, выполнили глубинные бомбометания и минные постановки. Искать эти мины с использованием контактных тралов и уничтожать корабельным вооружением предстоит тральной группе. Очистив фарватер, базовые и рейдовые тральщики проведут по нему отряд кораблей.

В ближайшее время боевые корабли начнут возвращение в пункты постоянного базирования, дислоцированные на территории Калининградской области.

Тем временем

Артиллерийские стрельбы проводят и на Северном флоте. Фрегат "Адмирал Горшков" сегодня выполнит артиллерийские стрельбы по береговым мишенным позициям из установки А-192. На отдельных этапах выхода в море экипаж фрегата отработает взаимодействие со спасательным буксиром "Алтай". Кроме того, "Адмирал Горшков" проведет и ряд общекорабельных учений по противолодочной и противовоздушной обороне, а также по борьбе за живучесть.

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