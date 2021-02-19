ФСБ перекрыла крупный канал поставки кокаина в Россию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресекли международный канал поставки наркотиков в Россию. Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, в результате проведенных мероприятий задержаны 3 иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг кокаина.

Возбуждены уголовные дела по частям 1 и 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 УК РФ. На кадрах оперативного видео показано задержание наркокурьеров на одной из улиц Петербурга. К машине подозреваемых, которые выгружали из багажника чемоданы, подъезжает микроавтобус, уже через мгновенье оперативники задерживают наркоторговцев. Далее показано содержимое "багажа" - расфасованные по брикетам и упакованные наркотики. ФСБ провела в 10 регионах операцию против вербовщиков террористов