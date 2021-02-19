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19.02.2021 16:03
Рубрика: Власть

Истребители Балтфлота провели ракетные стрельбы над морем

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Пуски управляемых ракет по авиационным мишеням выполнили экипажи истребителей Су-27 морской авиации Балтийского флота над флотским морским полигоном в Калининградской области.

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
15 кораблей Балтийского флота провели учебный артиллерийский бой

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, полеты были плановыми. Боевые стрельбы летчики отработали как в дневное, так и в ночное время, одиночно и в составе пары.

Пилотам предстояло обнаружить и уничтожить воздушные мишени, имитирующие самолеты условного противника, используя подвесное вооружение. В качестве целей использовались самолетные малогабаритные мишени М6.

Молодые летчики истребительного авиаполка на этом учении впервые провели перехват и уничтожение воздушных целей. Лейтенанты совершили парные взлеты с аэродрома и выпустили управляемые ракеты по самолетам условного противника, а затем выполнили элементы воздушного боя с авиацией условного противника - эту роль сыграли опытные пилоты на истребителях Су-30СМ.

В военном ведомстве подчеркнули, что учебно-тренировочные пуски проводились в четко обозначенном районе воздушных стрельб - над морским полигоном Балтийского флота. На время стрельб этот район был объявлен временно опасным для движения воздушных и морских средств.

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